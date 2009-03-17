برخی مدارس تهران امروز برخلاف هشدار وزیر تعطیل بودند

حسین محمد اصغری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بازدیدی که بازرسان ما از مدارس شهر تهران داشتند برخی مدیران خودسرانه مدارس را تعطیل کرده بودند که اسامی آنها به عنوان متخلف ثبت شد و در کمیسیونی که در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران برای آنها تشکیل می دهیم طبق قانون با آنها برخورد می شود.
در حالی بسیاری از مدارس امروز تعطیلند که علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته در جمع خبرنگارن با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس در روزهای پایانی سال تخلف محسوب و با مدیران متخلف برخورد میشود تصریح کرد: مدارس تا 28 اسفند با همکاری اولیا و مربیان باز خواهد بود و دانشآموزان 15 فروردین سال 1388 نیز سر کلاس درس حضور خواهند داشت.
اصغری ادامه داد: همچنین نام معلمان غایب در مدارسی که باز بودند نیز توسط بازرسان ما ثبت شده که بعد از ایام نوروز قطعا با آنها برخورد میکنیم.
مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بخشنامه تعطیل نشدن مدارس در روزهای آخر سال روز گذشته به مدارس ابلاغ شده گفت: فردا نیز بازرسان همچون امروز از مدارس بازدید خواهند داشت و با متخلفان برخورد قانونی می شود.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: جز مسئولان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، مسئولان وزارتخانه نیز از مدارس بازدید میکنند و به تخلفات رسیدگی خواهند کرد.
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