مشهد میزبان بیشترین حجم مسافران نوروزی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نوروز 88 مشهد الرضا آمادگی میزبانی بیش از شش میلیون زائر را دارد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: کلیه اماکن اقامتی موجود، کمپ های ایجاد شده توسط شهرداری و مسافرخانه ها، هتلها و زائرسراهای دولتی باید آمادگی پذیرایی از این حجم زائر و گردشگر را در دوره پیک نوروز داشته باشند.

وی به لزوم اطلاع رسانی دقیق زائران در مشهد نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر افرادی که وارد مشهد می شوند با این شهر آشنا نیستند و باید مسیرهای رفت و آمد، محدوده طرح ترافیک، محلهای اقامتی، گردشگری، بازارها و امکانات و ظرفیتهای مشهد به طور دقیق و کامل با روش های مختلف به زائران معرفی شود.

محمدی زاده اذعان داشت: این اطلاع رسانی ها باید از طریق رسانه ملی، صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها در ایام تعطیلات صورت گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تسهیلاتی متناسب با نیاز زائر پروژه ملی ضامن کارت را در راستای تحقق این هدف معرفی کرد و یادآور شد: با توجه به جایگاه ویژه مبحث توریسم مذهبی در استان باید این گونه برنامه های مؤثر در دستور کار همه فعالیت ها قرار بگیرد.

استاندار خراسان رضوی بر اهمیت امنیت مسافران در مشهد تاکید کرد و افزود: در این حوزه با همکاری نیروی انتظامی و سپاه، تیمهای ویژه گشتی برای تامین امنیت زائران و نظارت بر نحوه ارائه خدمات به مسافران پیش بینی شده است.

محمدی زاده گفت: سال گذشته حدود شش میلیون مسافر در ایام نوروز وارد مشهد شدند که امسال پیش بینی رقمی افزون بر این تعداد می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست افزود: خوشبختانه در جذب گردشگر مذهبی در مشهد مشکلی وجود ندارد لذا تمهیدات لازم باید در جهت ارتقاء کیفیت خدمات به زائرین امام رضا (ع) باشد.

جواد جعفری تصریح کرد: باید فضای معنوی حاکم بر مشهد با ارائه تسهیلات مناسب به جایی برسد که زائر پس از خروج از مشهد مهمترین ره اورد سفرش معرفت رضوی باشد.

وی اظهار داشت: مهمترین چالش موجود در مبحث افزایش ضریب ماندگاری گردشگر مذهبی این است که ذائقه های زائران به خوبی پوشش داده نمی شود و بر این اساس می توان عملیاتی شدن پروژه هایی چون ضامن کارت را امیدوارکننده برشمرد.

جعفری با اشاره به اینکه در مشهد نیازمند برنامه ای مدون در مبحث افزایش میزان ماندگاری زائر هستیم افزود: مسلما مهمترین هدف سفر گردشگران به مشهد بعد زیارت معنوی است بنابراین باید تمامی کوشش ها بر فیض کامل زائر از زیارت استوار باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پایان خاطر نشان کرد: مشهد مقدس در پیک های زمانی خاصی از سال با حجم گسترده ای از زائرین و گردشگران مواجه است و بر این اساس برنامه ریزی های مدون زیرساختی تنها منتهی به دستگاههای اجرایی استان نمی شود بلکه به یک نگرش کشوری جدی نیازمند است.