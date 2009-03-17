۳۲ هزار جلد گواهینامه رانندگان متخلف در سال ۸۷ ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ علیرضا اسماعیلی با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد ۲۲ هزار و ۱۰۸ جلد گواهینامه مربوط به رانندگان ناوگان باربری و ۱۰ هزار و ۳۵۵ جلد به ناوگان مسافربری اختصاص داشته است.

فرمانده پلیس راه کشور گفت: ماموران پلیس راه در سال ۸۷ همچنین ۵۶۵ هزار و ۴۸۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را توقیف کردند.

وی افزود: از این تعداد وسیله نقلیه ۲۳۱ هزار و ۳۸ دستگاه خودروی سواری، ۱۲ هزار و ۸۷۴ دستگاه وسیله نقلیه مسافربری ، ۶۷ هزار و ۴۹۳ دستگاه وسیله نقلیه باربری، ۶۲ هزار و ۹۸۷ دستگاه وانت بار و ۱۹۱ هزار و ۹۲ دستگاه موتورسیکلت بوده است.

اسماعیلی تصریح کرد: حرکت مخاطره آمیز با ۵۴ درصد ،رانندگان فاقد گواهینامه ۲۵ درصد و فاقد بیمه شخص ثالث با ۱۰ درصد به ترتیب مهمترین علل توقیف این تعداد وسیله نقلیه را تشکیل داده اند.

فرمانده پلیس راه کشور اظهارداشت: در این مدت گشتهای نامحسوس جاده ای پلیس راه با یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۳۷۹ مورد تخلف رانندگی برخورد کردند.

وی به مهمترین تخلفات این دسته از رانندگان اشاره کرد و افزود: ۳۷ درصد از این تخلفات سرعت غیر مجاز ، ۲۵ درصد بدلیل نبستن کمر بند ایمنی ، ۱۸ درصد سبقت غیر مجاز و ۷ درصد استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بوده است.

فرمانده پلیس راه کشور در پایان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مرگهای تصادفات جاده ای کشور بدلیل نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب و عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است به هموطنان توصیه کرد در سفرهای نوروزی از حرکات مخاطره آمیز سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری و برای حفظ سلامتی خود و سرنشینان عقب از کمربند ایمنی استفاده نمایند.