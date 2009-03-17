۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

عفو برخی محکومان جمهوری آذربایجان به مناسبت نوروز

پارلمان جمهوری آذربایجان یک لایحه عفو عمومی را به مناسبت عید نوروز و فرار رسیدن این رویداد باستانی تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، این لایحه که از سوی "مهربان علی اوا" بانوی اول این کشور و همسر الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان ارائه شده بود برخی از محکومان این کشور را عفو می کند.

این لایحه در 10 مارس ارائه شده بود و امروز در پارلمان آذربایجان به تصویب رسید.

تاکنون بر اساس قوانین عفو عمومی در جمهوری آذریایجان 40 هزار زندانی این کشور از زندان آزاد شدند.

همچنین در این لایحه آمده است که این قانون شامل جنایات شنیع و جدی و کسانی که بیش از 50 هزار مانات به دیگران خسارت وارد کرده اند نمی شود.

کد مطلب 850544

