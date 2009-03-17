ظرفیت پذیرش میهمانان نورزی در بردسیر دو برابر شده است

غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان بردسیر با جمعیت یکصد هزار نفر دارای بخش های مرکزی و لاله زار در شمال دارای دهستان های بید خون، کوه پنج، گلزار و دارای جاذبه های بکر و طبیعی و آب و هوایی مطلوب برای استفاده مسافران نورزی آماده است.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر امکانات زیر بنایی مطلوبی از لحاظ گردشگری در این شهرستان ایجاد شده است و یکی از بهترین اقدامات انجام شده دو بانده کردن مسیر کرمان - بردسیر می باشد که باعث افزایش ایمنی جاده شده است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای ایجاد تسهیلات برای مسافران نوروزی در بردسیر هشت کمپ در ورودی و خروجی های شهر بردسیر ایجاد شده است و با استقرار نیروی های راهنما و توزیع بروشورها مسافران را در زمینه اسکان و دسترسی به مکانهای تفریحی و رفاهی یاری می کنند.

فرماندار بردسیر گفت: 62 نفر به صورت شبانه روزی در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی می کنند و با اقدامات صورت گرفته امسال دو برابر سال گذشته بردسیر آمادگی پذیرایی از میهمانان را دارد.

وی گفت: 6 مدرسه 12 کلاسه نوساز در شهر بردسیر و خوابگاه دانشگاه آزاد بردسیر با ظرفیت 800 تا هزار نفر آمادگی کامل را برای اسکان مسافران دارند و همچنین دو مدرسه در نگار و گلزار و دو مدرسه در لاله زار آماده ارائه خدمات به مسافران هستند، همچنین هتل سجاد بردسیر با ظرفیت یکصد نفر آماده پذیرایی است.

غنچه پور با اشاره به نظارت جدی برخدمات رسانی به خصوص در بحث بهداشت محیط گفت: تمامی رستورانها از سوی کمیته بهداشت نظارت می شوند و تیمهای امدادی و مکانیکی سایر نهادهای مربوط به خدمات دهی به مردم هم آماده هستند.

وی گفت: سازمان مردم نهاد امور جوانان نیز هر عصر برنامه های فرهنگی و هنری را در پارک شهر بردسیر اجرا می کند.

وی با اشاره به وجود "امام زاده سید محمد" در شهرستان بردسیر گفت: فضای اطراف این امام زاده با نصب چادر در خدمت میهمانان است.

غنچه پور از اجرای مسابقات فرهنگی برای مسافران به عنوان طرح ویژه در شهرستان بردسیر خبر داد و گفت: از 20 روز قبل تمامی معابر شهر رنگ آمیزی و خط کشی شده است و با پاکسازی تمامی نخاله های اطراف شهرستان محیطی پاکیزه و دلنشین برای مسافران ایجاد شده است.