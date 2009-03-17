به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد این نشست با دعوت شورای مرکزی این تشکل و به منظور ارائه گزارش سالیانه هیئت مدیره انجمن به اعضا برپا می‌شود.

تعیین تکلیف وضعیت عضویت اعضای غیر فعال انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و انتخاب عضو علی‌البدل شورای مرکزی از دیگر بخش‌های برنامه‌ای مجمع عمومی است.

کلیه اعضای صاحب کارت معتبر انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی می‌توانند در این مجمع شرکت کنند. نوبت دوم آگهی مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن در روزنامه کار و کارگر مورخ 27 اسفندماه 87 منتشر شده است.

نشست نخست مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی که قرار بود بیستم اسفند امسال برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا تشکیل نشد.