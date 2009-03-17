  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۱

مجمع سالیانه انجمن منتقدان فروردین 88 برگزار می‌شود

مجمع سالیانه انجمن منتقدان فروردین 88 برگزار می‌شود

نشست مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه ساعت 18 در سالن اجتماعات خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد این نشست با دعوت شورای مرکزی این تشکل و به منظور ارائه گزارش سالیانه هیئت مدیره انجمن به اعضا برپا می‌شود.

تعیین تکلیف وضعیت عضویت اعضای غیر فعال انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی و انتخاب عضو علی‌البدل شورای مرکزی از دیگر بخش‌های برنامه‌ای مجمع عمومی است.

کلیه اعضای صاحب کارت معتبر انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی می‌توانند در این مجمع شرکت کنند. نوبت دوم آگهی مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن در روزنامه کار و کارگر مورخ 27 اسفندماه 87 منتشر شده است.

نشست نخست مجمع عمومی سالیانه عادی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی که قرار بود بیستم اسفند امسال برگزار شود به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا تشکیل نشد.

کد مطلب 850550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها