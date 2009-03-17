رشد 7 برابری بودجه تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیانگر این است که بستر برای انجام تحقیقات و پژوهشهای بنیادین و کاربردی با استفاده موثر در بخش بهداشت و درمان فراهم است.

وی با اشاره به سال شکوفایی و نوآوری در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: در دانشگاه ها امروز یک فرصت و بستری فراهم است که دانشجویان دور هم جمع شده و به تبادل آرا و مقالات علمی خود می پردازند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نظام سلامت ما نیازمند به پژوهش و تحقیق است، ادامه داد: در بحث توسعه نظام سلامت نیازمند به انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی می باشیم که با نگاه علاج جویانه بتواند مشکلات کاربردی بهداشت و درمان را حل کند.

شمس خرم آبادی نظام سلامت را در کشور براساس تائید سازمان بهداشت جهانی یک نظام مترقی در دنیا برشمرد و یادآور شد: خدمات بهداشتی اولیه و تخصصی، با همت و نگاه مسئولین مملکتی بگونه ای پیاده شده که در تمام مملکت ما دسترسی مردم به صورت عدالت محورانه به خدمات بهداشتی درمانی است.

وی همچنین به ارتقاء و توسعه شاخصهای بهداشتی درمانی در کشور از جمله افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ و میر مادران و نوزدان، افزایش پوشش واکسیناسیون، تنظیم خانواده، تولید رادیو داروها و داروهایی که شاهد رونمائی آنها در بحث درمان سرطان، ایدز و دیابت و تولید سلولهای بنیادین و فن آوری در علم پزشکی اشاره کرد و این پیشرفت ها را بیانگر روند رو به رشد نظام سلامت کشور ارزیابی کرد.