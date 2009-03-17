جاذبه های گردشگری رودبار اصولی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم ظهر سه شنبه در جمع مدیران و مسئولان این شهرستان افزود: معرفی جاذبه ها به گردشگران داخلی وخارجی نقش موثری در توسعه صنعت توریسم دارد.

وی با اعلام اینکه جاذبه های تفریحی طبیعی و گردشگری که در این منطقه وجود دارد منحصر به فرد است، عنوان کرد: رودبار با توجه به ظرفیتها و توانمندیهایی که در حوزه گردشگری دارد می تواند از نظر صنعت گردشگری در ردیف شهرستانهای برخوردار کشور قرار گیرد.

نماینده رودباردر مجلس هشتم با اشاره به اینکه جذب گردشگر در رشد اقتصادی منطقه موثر است، افزود: بسترسازی مناسب به منظور تسهیل در امور خدماتی گردشگران یکی از مهمترین راههای جذب توریست به این منطقه است.

وی در ادامه از مسئولان شهرستان خواست تا با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی جهت فراهم ساختن امکانات مناسب به منظور رفاه حال گردشگران در نوروز امسال اقدام کنند. ‬

مناطقی همچون آتشفشان درفک، درخت سرو هرزویل، سوسن چلچراغ یا سوسن سفید، چشمه لویه، چشمه آب معدنی سنگ رود، چشمه کلشتر، چشمه آبگرم ماست خور، سد منجیل، دهکده ییلاقی بره سر، پارک جنگلی کندلات، تالاب سیاهرود، دهکده ییلاقی ورزشی سالانسر، چشمه آب معدنی داماش، دریاچه سد تاریک، چراغعلی تپه یا تپه باستانی مارلیک، پل خشتی لوشان،تپه گرد کول، غارباستانی دره دربند، بافت تاریخی روستای انبوه و...از جمله مکانهای تفریحی و گردشگری شهرستان رودبار است.