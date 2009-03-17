مدیر سایت انصار نیوز در پرونده شکایت موسویان محکوم شد

وکیل سید حسین موسویان درباره صحت و سقم اخبار برخی از رسانه هادر مورد محکومیت مدیر سایت اخبار انصار ، در گفتگو با مهر صمن تایید اصل این خبر گفت: در مورد تمامی اتهامات مطروحه در سایت اخبار انصار 4 فقره شکایت در سال 86 تسلیم مقامات قضائی شد که اخیرا دادگاه مدیر این سایت را در تمامی موارد به عنوان افترا و نشر اکاذیب محکوم و رای وی را صادر کرد .

هوشنگ پور بابایی افزود : جاسوسی ، 50 روز سفر موسویان به خارج از کشور و ملاقات با سرویس های خارجی ، ارائه مصوبات شورایعالی امنیت ملی به بیگانگان از سوی موسویان، در اختیار دادن اطلاعات و اسناد پایگاههای نظامی و امنیتی ایران در اروپا به سرویسهای اطلاعاتی انگلیس تا در زمان حمله احتمالی آمریکا علیه ایران تصمیمات مقتضی صورت گیرد ، از جمله اتهامات منتشر شده در سایت اخبار انصار علیه دکتر موسویان بوده است.

وکیل موسویان همچنین انتقال یک سند سری به سفارت لندن، ملاقات موسویان با یک دیپلمات آمریکایی ، در اختیار گذاشتن اطلاعات امنیتی ایران به سرویس امنیتی آلمان ، انتقال اسناد محرمانه نظام به بیگانگان ، تاکید موسویان درباره لزوم تسریع صدور قطعنامه علیه ایران به خارجی ها و عنوان "هسته ای بودن موضوع بازداشت موسویان" را از دیگر اتهامات منتشر شده در سایت فوق علیه موکل خود برشمرد.

پور بابایی خاطر نشان کرد: در این سایت عنوان شده که موسویان با مطلع ساختن سیروس ناصری مانع بازگشت وی به کشور شده است که دادگاه کلیه اتهامات مذکور را به عنوان مصادیق افترا و نشر اکاذیب تشخیص و مدیر سایت انصار نیوز را محکوم نمود.