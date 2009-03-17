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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

در گفتگو با مهر مطرح شد

مدیر سایت انصار نیوز در پرونده شکایت موسویان محکوم شد

مدیر سایت انصار نیوز در پرونده شکایت موسویان محکوم شد

در پی شکایت سید حسین موسویان ، دادگاه تمامی اتهامات مطرح را به عنوان مصادیق افترا و نشر اکاذیب تشخیص و مدیر سایت خبری انصار نیوز را محکوم کرد.

وکیل سید حسین موسویان درباره صحت و سقم اخبار برخی از رسانه هادر مورد محکومیت مدیر سایت اخبار انصار ، در گفتگو با مهر صمن تایید اصل این خبر گفت: در مورد تمامی اتهامات مطروحه در سایت اخبار انصار 4 فقره شکایت در سال 86 تسلیم مقامات قضائی شد که اخیرا دادگاه مدیر این سایت را در تمامی موارد به عنوان افترا و نشر اکاذیب محکوم و رای وی را صادر کرد .

هوشنگ پور بابایی افزود : جاسوسی ، 50 روز سفر موسویان به خارج از کشور و ملاقات با سرویس های خارجی ، ارائه مصوبات شورایعالی امنیت ملی به بیگانگان از سوی موسویان، در اختیار دادن اطلاعات و اسناد پایگاههای نظامی و امنیتی ایران در اروپا به سرویسهای اطلاعاتی انگلیس  تا در زمان حمله احتمالی آمریکا علیه ایران تصمیمات مقتضی صورت گیرد ، از جمله اتهامات منتشر شده در سایت اخبار انصار علیه دکتر موسویان بوده است.

وکیل موسویان همچنین انتقال یک سند سری به سفارت لندن، ملاقات موسویان با یک دیپلمات آمریکایی ، در اختیار گذاشتن اطلاعات امنیتی ایران به سرویس امنیتی آلمان ، انتقال اسناد محرمانه نظام به بیگانگان ، تاکید موسویان درباره لزوم تسریع صدور قطعنامه علیه ایران به خارجی ها و عنوان "هسته ای بودن موضوع بازداشت موسویان"  را از دیگر اتهامات منتشر شده در سایت فوق علیه موکل خود برشمرد.

پور بابایی خاطر نشان کرد: در این سایت عنوان شده که موسویان با مطلع ساختن سیروس ناصری مانع بازگشت وی به کشور شده است که دادگاه کلیه اتهامات مذکور را به عنوان مصادیق افترا و نشر اکاذیب تشخیص و مدیر سایت انصار نیوز را محکوم نمود.

کد مطلب 850556

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