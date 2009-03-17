80 میلیارد ریال خسارت سرمازدگی به کشاورزان پارس آباد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان پارس آباد اظهار داشت: همچنین دولت برای حمایت از کشاورزان، تسهیلات ارایه شده به آنها را بدون دریافت سود به مدت یکسال تمدید کرده است.

وی با بیان اینکه دولت تسهیلات ویژه ای برای تبدیل آبیاری سنتی به مدرن در نظر گرفته است، تصریح کرد: دولت همچنین به هر هکتار از اراضی کشاورزی برای تبدیل آبیاری بارانی 150 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت می کند.

جانشین فرماندار پارس آباد پرداخت تسهیلات بانکی بلند مدت و نیز بلاعوض به کشاورزان را در طی سه سال اخیر بی سابقه دانست و ابراز داشت: پرداخت این تسهیلات بازده کشاورزی منطقه را افزایش داده و مدرن ساخته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال بیش از 35 هزار هکتار از اراضی بخش خصوصی و دولتی این شهرستان برای کشت پاییزه اختصاص یافته است، تاکید کرد: هم اکنون کود مورد نیاز 30 هزار هکتار از اراضی زیر کشت شهرستان پارس آباد نیز تامین شده است.

کریمی به خسارت 40 میلیاردی ریالی محصولات کشاورزی این شهرستان در سال زراعی جاری اشاره کرد و متذکر شد: امسال سه هزار هکتار از اراضی کلزا و گندم پارس آباد توسط گرازهای وحشی و پرندگان مهاجر خسارت دیده است.

این مسئول همچنین از عدم پرداخت بها بیش از یک هزار و 800 تن پنبه کشاورزان توسط کارخانه داران انتقاد کرد و بر لزوم تسریع در پرداخت بها پنبه کشاورزان تاکید نمود.

کریمی در پایان خواستار اجرای سریع لایروبی دریاچه شهرک شهید غفاری برای استفاده در بخش کشاورزی منطقه شد و به پیگیری مستمر برای ادامه توزیع نهاده های کشاورزی تاکید کرد.