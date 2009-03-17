فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی برنده جایزه معتبر تمپلتون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، برنارد اسپاینا فیلسوف اسپانیایی 87 ساله برنده جایزه یک میلیون پوند تمپلتون شده است که از سوی بنیاد "سر جان تمپلتون" فقید برای تقدیر از دانشمندانی اهدا می‌شود که در زمینه‌های دینی و معنوی به پیشرفتهایی دست پیدا می‌کنند.

اسپاینا استاد دانشگاه بازنشسته فیزیک نظری در دانشگاه پاریس اعتقاد دارد که علم به تنهایی نمی‌تواند ماهیت وجودی را به طور کامل تبیین کند.

اسپاینا گفته است که از آنجایی که علم نمی‌تواند نشان دهد همه چیز را درباره ماهیت وجود تبیین کند نمی‌تواند با قطعیت به ما بگوید که چه چیزهایی وجود ندارند. در این منظومه راز و سر یکی از مؤلفه‌های سازنده وجود تلفی می‌شود.

وی همچنین معتقد است که اطمینان دارد که افرادی که میان هم عصران ما هستند که به بعد معنوی وجود اعتقاد داشته و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

اسپاینا که پیرو کلیسای کاتولیک روم است طی یک گفتگو با تایمز اظهار داشت که کار وی به عنوان یک فیزیکدان او را نسبت به وجود یک حقیقی عمیق‌تر متقاعد کرده است.

وی گفت: هنگامی‌که موسیقی زیبایی می‌شنویم یا به نقاشیهای بسیار زیبایی نگاه می‌کنیم، آن را وهم به شمار نمی‌آوریم بلکه آن را الهام امری بنیادی می‌دانیم که من آن را خداوند یا الوهیت می‌دانم. اما این حقیقت مطلق فراتر از هر مفهومی است که ما آن را بیان می‌کنیم.

اسپاینا که فرزند نقاش پست مدرنیست مشهوری است استدلال می‌کند که سایر روشهای مشاهده چون هنر می‌توانند پنجره‌هایی رو به درک حقیقت باشند.

دوک ادینبورو طی یک مراسم خصوصی در قصر باکینگهام این جایزه را روز 5 می به اسپاگان تقدیم می‌کند.

جان تمپلتون جونیور فرزند سرجان و رئیس بنیاد جان تمپلتون اظهار داشت که اسپاینا از اکثر استانداردهای دشوار علمی استفاده کرده تا پتانسیل آنچه را که علم فراتر از آزمایشگاهها به ما می‌گوید وسعت دهد. وی به جای اینکه صرفاً محدودیتهای فیزیک کوانتوم را اندازه‌گیری کند نامحدود را بررسی کرده است.