دستور العمل ماده 103 برای 1499 بنگاه اقتصادی لرستان اجرایی شد

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: دستور العمل اجرایی ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای جذب نیروی کار جدید است.

وی یادآور شد: در قالب این دستور العمل اجرایی در قبال بهره مندی بنگاههای اقتصادی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تاکنون در سالجاری بیش از 3 هزار و 439 نفر جوینده کار معرفی و مشغول بکار شده اند.

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی یک کاریابی غیرمجاز در استان خبر داد و یادآور شد: این شرکت که در شهرستان دورود فعالیت می کرد با انتشار آگهی در سطح شهرستانهای دورود، الیگودرز، خرم آباد و بروجرد از کلیه جویندگان کار دعوت به همکاری کرده و با اخذ مبالغی ، وعده استخدام رسمی با امکانات رفاهی و مکان برای استراحت، بیمه و .... را داده بود.

مهری ادامه داد: به محض اطلاع واحد بازرسی کار اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دورود با هماهنگی دادستان و نیروی انتظامی نسبت به احضار مدیریت این شرکت اقدام و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد.

وی خاطر نشان کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی ممنوع است.