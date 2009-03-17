  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

پائولی در دیدار با صفری:

فرانسه علاقه‌مند به تعامل و دیالوگ با ایران است

فرانسه علاقه‌مند به تعامل و دیالوگ با ایران است

پاتریس پائولی، مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقایی وزارت امور خارجه فرانسه که برای یک دیدار دوروزه از ایران، در تهران بسر می‌برد، امروز با مهدی صفری معاون اروپایی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و در زمینه موضوعات مورد علاقه طرفین گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دو جانبه تهران - پاریس مسائل منطقه ای و به ویژه افغانستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پائولی در دیدار با معاون اروپایی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: سیاست فرانسه بر اصل دیالوگ استوار است و بر این مبنا مقامات فرانسوی علاقه مند به گفتگو و تبادل نظر در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه ای با جمهوری اسلامی ایران می باشند.

وی همچنین لزوم همکاری دو کشور در خصوص ایجاد صلح و ثبات در منطقه را مورد تاکید قرار داد و خواستار استمرار تماس میان مقامات دو کشور شد.

در این دیدار صفری نیز با تشریح نقش موثر و با اهمیت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه، ادامه گفتگو و رایزنی با مقامات دولت فرانسه را مثبت ارزیابی و از آن استقبال به عمل آورد.

کد مطلب 850565

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها