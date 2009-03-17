416 هزار تومان معافیت مالیاتی کلیه حقوق بگیران در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عرب مازار روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از تحقق 110 درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوبه بودجه ای خبر داد و اعلام کرد: براساس جدیدترین آمار، از ابتدای سال جاری تا 20 اسفندماه جاری، کل درآمدهای مالیاتی دولت به 178 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مصوبه بودجه ای 110 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال 86 معادل 28 درصد افزایش یافته است، افزود: از کل درآمدهای مالیاتی در این مدت، 164 هزار میلیارد ریال به درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت مربوط می شود.

عرب مازار تصریح کرد: دولت از محل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 4 هزار میلیارد ریال در سال جاری درآمد داشته است.

وی پیش بینی درآمد حدود 17 هزار میلیارد ریالی حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده را مورد اشاره قرار داد و گفت: تداوم استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سال 88 این سازمان قرار دارد.

کارت هوشمند مالیاتی سال آینده فعال می شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از فعال شدن کارت هوشمند مالیاتی در سال 88 خبر داد و گفت: با فعال شدن این کارت هوشمند، بسیار از مشکلات مودیان مالیات حل خواهد شد.

درآمدهای مالیاتی سال 88 تحقق می یابد

وی در پاسخ به پرسش "مهر" مبنی بر چگونگی وصولی 300 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه 88 و انتقاد بخش خصوصی با محوریت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از این موضوع، اظهارداشت: این اعداد و ارقام نتیجه نشست های متعدد کارشناسی است و به عقیده سازمان امور مالیاتی، این اعداد خارج از حدود و غیر قابل تحقق نیست.

اخذ مالیات از واردات سوخت

عرب مازار درباره تشکیل کارگروه تعیین شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات سوخت نیز گفت: این کار گروه از بهمن ماه سال جاری تشکیل شده و جمع بندی نهایی نیز در این باره صورت گرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: وزیر امور و اقتصادی و دارایی به زودی مصوبه ای را ابلاغ خواهد کرد که براساس آن، شرکت ملی نفت باید برای موضوع واردات بنزین و گازوئیل اظهارنامه ارائه کند.

مقابله با جعل کد اقتصادی

وی با اشاره با بحث کد فروشی در گذشته گفت: این موضوع یکی از دغدغه های سازمان امور مالیاتی بود. برهمین اساس، در احیای دوباره کد اقتصادی تدابیر خاصی اتخاذ شده است که این موضوع به حداقل برسد.

عرب مازار گفت: از مردادماه سال جاری که دوباره کد اقتصادی احیای شده است، تاکنون تنها یکی یا دو مورد درخصوص جعل کدها گزارش شده که نکته قابل توجه شناسایی این موضوع توسط سیستم بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است با فعال شدن کارت هوشمند مالیاتی در سال آینده، موضوع جعل کدها هم به حداقل ممکن برسد.

سقف معافیت مالیاتی در سال آینده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه خبر داد: سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 245 هزار تومان در سال 87 به 416 هزار و 800 تومان در سال 88 افزایش یافت. برهمین اساس، رشد 70 درصدی معافیتها در سال 88 را در این بخش خواهد داشت.

وی درباره استرداد مابه التفاوت معافیت مالیاتی حقوق بگیران نیز اظهارداشت: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، ذی حسابان و مدیران مالی سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی می تواند مبلغ مورد نظر را در پرداخت مالیات های بعدی اعمال کنند.