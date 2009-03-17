10 پایگاه ستاد خبری بازرگانی در لرستان استقرار یافت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این پایگاههای خبری جهت دریافت گزارشات مردمی در سطح شهر ستان خرم آباد و فعال کردن ناظرین افتخاری دایر شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 422 مورد گزارش مردمی به این پایگاهها ارائه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: بر اساس شکایات مردمی از واحد های صنفی به این پایگاههای خبری بیش از 12 میلیارد ریال جریمه از واحد های متخلف وصول شده است.

بیرانوند همچنین تشکیل 25 جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی، استقرار بازرسین در میادین میوه و تره بار و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا را از دیگر اقدامات این سازمان در آستانه فصل نو و ایام تعطیلات نوروز برشمرد.