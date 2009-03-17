منافقین در امور عراق دخالت می کنند/ تاکید بر تعطیلی کامل اردوگاه اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز گذشته با صدور بیانیه ای تاکید کرد : خاک اردوگاه اشرف جزو خاک عراق به شمار می رود و دولت عراق بر تمامی نقاط خاک عراق از جمله اردوگاه اشرف حاکمیت دارد و هیچ مانع و ممنوعیتی دربرابر دولت عراق برای رسیدگی به تمامیت ارضی این کشور وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هیچ کس نمی تواند مدعی مالکیت خاک عراق شود، تصریح کرد : ساکنان اردوگاه اشرف، عناصری نامطلوب هستند و حضور آنان در آنجا موقت و در چارچوب تعهدات بین المللی عراق است و این به آن معنی نیست که آنان نسبت به آن مکان از حق و حقوقی برخوردار هستند.

دراین بیانیه همچنین از گروهک تروریستی منافقین خواسته شد تا دست از تبلیغات علیه دولت عراق بردارند و متعهد به قوانین باشند.

این درحالی است که منابع خبری اعلام کردند : از پنجشنبه گذشته با اشاره موفق الربیعی اردوگاه اشرف به محاصره کامل نیروهای عراقی در آمد.

عناصر تروریست منافقین علاوه بر انجام عملیات تروریستی در خاک ایران و کشتن شمار زیادی از مردم بیگناه ایرانی با حمایت بعثی ها علیه مردم بیگناه عراق نیز کشتارهایی به راه انداختند.