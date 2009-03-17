"وقتی همه خوابیم" و "بیست" از فردا روی پرده سینماها

به گزارش خبرنگار مهر، "وقتی همه خوابیم" بیضایی در 10 سینما شامل قدس، فرهنگ، آزادی، اریکه ایرانیان، پردیس ملت، پردیس زندگی، ایران، عصر جدید، مرکزی و فلسطین به پرده می رود و "بیست" کاهانی نیز در 9 سینما شامل عصر جدید، آزادی، پردیس زندگی، اریکه ایرانیان، مرکزی، جوان، پردیس ملت، تهران و جی اکران می‌شود.



این دو فیلم را فیلمیران پخش می‌کند و به زودی بر تعداد سینماهای نمایش‌دهنده اضافه خواهد شد. "وقتی همه خوابیم" و "بیست" همزمان با تهران در شهرستان‌ها نیز اکران می‌شود.



"وقتی همه خوابیم" یک فیلم در فیلم درباره پشت صحنه سینمای ایران است. مژده شمسایی، مجید مظفری، شقایق فراهانی، هدایت هاشمی، علیرضا جلالی تبار در فیلم جدید بیضایی بازی کرده‌اند که در جشنواره فجر جوایز سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مخاطبان در بخش بین الملل، سیمرغ بهترین تدوین، طراحی صحنه و لباس و چهره‌پردازی را گرفت.



بیست" درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.

از بازیگران فیلم می‌توان به مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی، فرشته صدرعرفایی و... اشاره کرد. "بیست" در جشنواره فجر امسال جوایز بهترین بازیگر زن و مرد مکمل (کرامتی و خمسه) و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را نصیب خود کرد.