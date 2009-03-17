چهار داروخانه شبانه روزی در ایام نوروز عهده دار خدمات دارویی هستند

غلامرضا آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه در حال حاضر 26 باب داروخانه روزانه و نیمه وقت، دو باب داروخانه شبانه روزی و پنج باب داروخانه داخل بیمارستانی و درمانگاهی در بیرجند فعال است، تصریح کرد: مجموعا 23 باب داروخانه خصوصی و دولتی در سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعداد داروخانه ها در شهرها در حد جمعیتی می باشد، اظهار داشت: به ‌ازای هر هفت هزار نفر جمعیت شهری یک داروخانه در شهرهای استان خراسان جنوبی وجود دارد.

آهنی سرانه تاسیس داروخانه در هر منطقه را بر اساس آءین نامه داروخانه ها دانست و افزود: در شهرهای زیر 300 هزار نفری جمعیت به ازای هر هفت هزار نفر جمعیت شهری یک داروخانه تاسیس می شود که در سال های اخیر در اکثر مناطق روستایی و شهرهای کوچک، محروم و دورافتاده استان از جمله اسدیه، خوسف، سربیشه و حاجی آباد از خدمات دارویی بهره مند شده اند.

وی در خصوص عرضه داروهای کمیاب در استان نیز تصریح کرد: در صورتیکه دارویی در داروخانه سطح شهر یافت نشود بیمار می تواند با مراجعه به ادراه نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه و و ارائه نسخه پزشک معالج داروی مذکور را در خواست کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان هدف از واگذاری داروخانه ها به بخش خصوصی را تسهیل خدمت رسانی به مردم عنوان کرد و افزود: واگذاری داروخانه های بیمارستانی به بخش خصوصی با عنایت به درخواست های مربوطه در حال پیگیری و بررسی بوده و تاکنون واگذاری در این زمینه صورت نگرفته است.