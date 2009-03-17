هفته سیره نبوی در دبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، اداره امور اسلامی و اعمال خیر دبی "هفته سیره نبوی" را به منظور معرفی سیره حضرت محمد (ص) و آموزه های اسلام از سه‌شنبه هفته گذشته 20 اسفندماه تا امروز 27 اسفندماه برگزار کرد.

این مناسبت به منظور یادآوری سیره نبوی و آشنایی با روش زندگی حضرت محمد (ص) برای مسلمانان برگزار شده است، طی این مناسبت دینی، تبیین اندیشه‌های اسلامی و شیوه زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گرفت.

بهره‌گیری از عبرتها و درسهای اسلامی و برخورداری از ویژگیهای حضرت محمد (ص) در این مراسم مورد تأکید قرار گرفته است.