هفته سیره نبوی در دبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، اداره امور اسلامی و اعمال خیر دبی "هفته سیره نبوی" را به منظور معرفی سیره حضرت محمد (ص) و آموزه های اسلام از سهشنبه هفته گذشته 20 اسفندماه تا امروز 27 اسفندماه برگزار کرد.
این مناسبت به منظور یادآوری سیره نبوی و آشنایی با روش زندگی حضرت محمد (ص) برای مسلمانان برگزار شده است، طی این مناسبت دینی، تبیین اندیشههای اسلامی و شیوه زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گرفت.
بهرهگیری از عبرتها و درسهای اسلامی و برخورداری از ویژگیهای حضرت محمد (ص) در این مراسم مورد تأکید قرار گرفته است.
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