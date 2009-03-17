اهالی هنر یاد هنرمندان درگذشته را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود هنرمندان درگذشته با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر، محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی و تعدادی از هنرمندان برگزار شد.ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر در ابتدای این مراسم که از سوی معاونت امور هنری وزارت ارشاد برگزار شد، گفت: به هر طرف از این مکان نگاه می کنیم عزیزان خفته‌ای را می‌بینیم که دارای ارزشهای والا و خدمتگزار فرهنگ و هنر ایران بودند.

وی افزود: پایه‌هایی از فرهنگ و هنر ایران در زمان حیات بر دوش این عزیزان بود. ما معتقدیم این هنرمندان همواره زنده‌اند و یاد و خاطرشان گرامی است و آثارشان برای همیشه زنده خواهند بود و به نیکی از آنها یاد خواهد شد.راد ادامه داد: این عزیزان چیزی نمی‌خواستند جز شاد کردن دلی، اشاعه فرهنگی و دور کردن افراد از بدی‌ها و رهنمون کردن به راه انسانیت و بزرگواری. متأسفم از اینکه حتی فضای سبز قطعه هنرمندان پر شده و قطعه در حال به اتمام رسیدن است. در حالیکه چند سال پیش قرار بود فضاسازی خاصی مدنظر باشد تا این قطعه در شأن کسانی باشد که به این ملت خدمت کردند و حتی چهره‌های جهانی هستند.این هنرمند سینما و تئاتر یادآور شد: قرار بود موزه‌ای در نظر گرفته شود تا بیوگرافی و آثاری از هر کدام از این هنرمندان عزیز در معرض دید بازدیدکنندگان این قطعه از بهشت زهرا (س) باشد و کسانی که می‌خواهند در مسائل پژوهشی فعالیت کنند از این اطلاعات استفاده کنند. موزه سینما چند سالی است شکل گرفته، اما موزه تئاتر و موسیقی هنوز به سرانجام نرسیده است.راد خاطرنشان کرد: ما امروز در میان عزیزانی هستیم که برای ما افتخارآفرینی کردند و با حضور در کنار اینها نیرو و انرژی ساطع می‌شود که ما را به جنب و جوش در عرصه فعالیت‌های هنری وا می‌دارد.در ادامه محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی گفت: تصور می‌کنم این ظرفیت‌هایی که اینجا آرمیده‌اند مجموعه‌ای از فرهنگ مملکت را تشکیل می‌دهند. استمرار فرهنگ و هنر با تلاش این عزیزان بوده که با آثار، آموزش‌ها و فرهنگی که القا کردند هنوز در میان ما هستند. نمی‌خواهم تسلیت بگویم، زیرا این آینده‌ای است که از آن گریزی نیست، بنابراین باید زحمات این هنرمندان و محوریت قرار داشتن آنها را در شرایط سخت قدر بدانیم.سپس محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد با اشاره به بازدید از قبور درگذشتگان به عنوان سنت حسنه خوب ایرانیان گفت: این سنت شاید پیامش این باشد که نمی‌خواهیم بدون عزیزان از دست رفته وارد سال جدید شویم. وقتی گذشتگان ما این جمع را می‌بینند روحشان شادتر می شود. تاریخ و هنر ما به عزیزانی که سینه به سینه هنر را منتقل کردند افتخار می‌کند.وی افزود: ایران بزرگ بدون فرهنگ و هنر نمی‌تواند جامعیت خود را داشته باشد و ما در این میان خادمان فرهنگ و هنر هستیم و امیدواریم بتوانیم امکانات بیشتری را برای جوانان مستعد برای خلق آثار جدید داشته باشیم. با پیشنهادی که به شورای شهر تهران دادیم و مورد قبول واقع شد قرار است شکل ظاهری قطعه هنرمندان نیز درخور شأن هنرمندان عزیز باشد.ایمانی خوشخو در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: ویژگی هنرمندان این است که با مردم عادی فرق دارند و با آثارشان زنده‌اند و با مرگ تنها تغییر محیط می دهند. آثار هنرمندان با گذشت زمان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا هنر زاییده عشق است و عشق مردنی نیست. این خاصیت و ویژگی هنر است.این مراسم از سوی معاونت امور هنری وزارت ارشاد با همکاری خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه هنرمندان برگزار ‌شد. در سال 87 تعدادی از هنرمندان رشته‌های مختلف از جمله خسرو شکیبایی، احمد آقالو، مهری مهرنیا،‌ بهروز موسوی امین، جواد خدادادی، عباس کاتوزیان، احمد خلیلی و عزیزان دیگر از میان ما رفتند.