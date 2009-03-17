38 چهره برتر ورزشی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در جشنواره تجلیل از برترین‌های ورزش استان با بیان اینکه اندیشه اسلامی از برکات مقاومت و پایداری های ایران اسلامی در عرصه های مختلف است، گفت: امروز کشور ما سومین کشوری است که سلول‌های بنیادی را به دست اورده است و جز نه کشور دستیابی به انرژی هسته ‌ای و اولین کشور اسلامی پرتاب کننده ماهواره است.

عیسی فرهادی به نمایش گذاشتن رقابت و وحدت ملی را دو امتیاز در عرصه ورزش عنوان کرد.

وی با بیان اینکه امروز اندیشه امام خمینی (ره) در عالم فراگیر شده است، تصریح کرد: ایران اسلامی علی ‌رغم جنگ هشت ساله و محاصره 30 ساله انقلاب، مقاومت و پایداری مردم برای جهان افتخارات بزرگی را به دست آورده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: به همت دولت نهم در برخی روستاهای مرزی امکانات فراوان در این چند سال فراهم شده که این روستاها شبیه یه شهر شده بنابراین باید تلاش کنیم که از ظرفیت ‌هایی که در عرصه‌ های مختلف به وجود آمده استفاده کنیم.

مدیر‌کل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی نیز در این آئین گفت: بالغ بر 24 هزار و 27 ورزشکار سازمان ‌یافته، یک هزار و 194 مربی و یک هزار و 270 داور در استان وجود دارد.

جعفر قدیری با بیان اینکه از مجموع 95 عنوان کسب شده ورزشکاران در استان در سال جاری تعداد طلای انفرادی 34 و نقره انفرادی 28 بوده است، اظهار داشت: 231 ورزشکار استان نیز در مسابقات قهرمانی حضور داشتند که تعداد عناوین کسب شده در این مسابقات پنج عنوان بوده است.