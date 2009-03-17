لیبرمن در پست وزارت خارجه اسرائیل/ تمرکز بر مذاکرات واشنگتن - تهران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه جورزالم پست، ائتلاف صورت گرفته میان احزاب لیکود و اسرائیل بیت نیو نه تنها "آویگدور لیبرمن" را به عنوان نامزد اصلی احراز پست وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل مطرح می کند بلکه وی را تبدیل به مرد شماره یک تل آویو در مذاکره با واشنگتن در موضوع هسته ای ایران می کند.

این روزنامه در ادامه به کمیته استراتژیک مذاکرات آمریکا-رژیم صهیونیستی اشاره کرده ومی نویسد : این کمیته مکانی است که بر اساس سیاستهای هر دو طرف تصمیمات کلیدی درباره ایران اتخاذ می شود. اهمیت این کمیته به حدی است که ایهود اولمرت، "شائول موفاز" وزیر حمل و نقل و رئیس سابق ستاد مشترک ارتش را به عنوان مذاکره کننده ارشد با مقامهای آمریکایی انتخاب کرده بود و این در حالی بود که زیپی لیونی نیز در این کمیته حضور داشت.

به نوشته این روزنامه، به مدت چندین سال وزیران امور خارجه اسرائیل عنوان ریاست گروه اسرائیلی را در این کمیته نداشتند . در زمان نخست وزیری آریل شارون "تساهی هانگبی" در این سمت حضور داشت و پیش از او نیز "یوزی لاندو" این پست را بر عهده داشت.

مقامات حزب اسرائیل بیت نیو در این باره می گویند : این نکته مهم است که لیبرمن ریاست این کمیته استراتژیک را بر عهده داشته باشد زیرا او می خواهد در روابط دیپلماتیک تل آویو-واشنگتن جای پای ثابتی را داشته باشد.

در همین رابطه مقامات حزب کادیما به رهبری زیپی لیونی، از انتخاب لیبرمن تعجب کرده و می گویند : انتخاب لیبرمن به عنوان وزیر امور خارجه این نکته را ثابت می کند که کابینه آتی توسط لیبرمن اداره می شود و نه نتانیاهو.

ائتلاف نتانیاهو با لیبرمن در حالی انجام شده که اتحادیه اروپا و تشکیلات خودگردان نسبت به آن هشدار داده اند.