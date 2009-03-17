هیچ تیمی نمی تواند در آزادی مقابل مابایستد/امیدوارم داوری عادلانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری امروز تیم فوتبال استقلال پیش از دیدار با الجزیره امارات با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: تیم الجزیره برای من یک تیم قابل احترام است. طی چند سال حضورم در استقلال و حتی زمانی که سرمربی تیم ملی بودم نتایج مسابقات لیگ امارات را دنبال می کردم و تیم الجزیره را یک تیم با کلاس هم از نظر مدیریتی و هم از نظر بازیکن می دانم.

وی افزود: ما دیدارهای گذشته تیم الجزیره را آنالیز کرده بر روی نقاط قوت و ضعف این تیم کار کرده‌ایم. تیم الجزیره یک تیم با برنامه است اما متاسفانه این تیم هم مانند ما در بازی اول بد شانسی آورده و در لحظات پایانی مغلوب شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم که هم تیم ما و هم تیم الجزیره باید از شرایط میزبانی خود به نحو احسن استفاده کنیم اما باید یادمان باشد که وقتی میزبان هستیم از شعار جوانمردی دور نشده و آن را در میزبانی خود رعایت کنیم.

وی ادامه داد: معتقدم که تیم الاتحاده کمی از این شعار به دور بود. داوری این دیدار در حد بازی استقلال - الاتحاد نبود و جو میزبانی بر روی داور تاثیرمنفی گذاشته بود که در نهایت این قضیه به ضرر تیم ما تمام شد.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که فردا بازیکنان ما با توجه به تمرینات منظمی که داشته ایم و با درک شرایط با کسب تجربه از شکست برابر الاتحاد برای پیروزی به میدان خواهند آمد و هیچ تیمی نمی تواند با آنها مقابله کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به اظهارات مربی الجزیره که گفته بود بین خط هافبک و خط دفاع استقلال فاصله است و ما می توانیم از آنجا به استقلال ضربه بزنیم گفت: من بسیار خوشحالم که یک مربی حرفه ای تیم ما را به این شکل آنالیز کرده است این همان دلیلی بود که به خاطر آن من هادی شکوری را در بازی با الاتحاد به زمین آوردم اما متاسفانه خیلی‌ها در ایران نسبت به این قضیه از من انتقاد کردند.

وی ادامه داد: ما برای اینکه این خلا پر شود از حسین کاظمی استفاده خواهیم کرد. من مطمئنم که کاظمی در این بازی بهترین بازی خود را ارائه خواهد داد و شرایط را کاملا درک خواهد کرد.

قلعه نویی سپس در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه نقاط ضعف و قوت الجزیره را در کجا می بیند گفت: اجازه بدهید که آن را در بازی نشان دهیم ما با توجه به اینکه هجومی بازی می کنیم سعی می کنیم از نقاط ضعف الجزیره نهایت استفاده را بکنیم.

وی در خصوص حضور تماشاگران در این بازی و سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تماشاگران شما داور را تحت تاثیر قرار خواهند داد، گفت: تماشاگران استقلال َآنقدر فهیم هستند که در طول 90 دقیقه فقط تیم خود را تشویق کرده و یک انرژی مثبت به بازیکنان انتقال می دهند.