دیدگاه موتلفه درباره انصراف خاتمی و استراتژی اصلاح طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت؛ درباره انصراف سید محمد خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری بیان داشت: سه گفتمان در اردوگاه دوم خردادیها مطرح است که با انصراف آقای خاتمی ظاهراً یک گفتمان از این اردوگاه حذف شده است.

وی گفت: اگر طرفداران آقای خاتمی به مهندس موسوی رای دهند معلوم می‌شود گفتمان آقای خاتمی اساساً همان گفتمان مهندس موسوی است. ما این گام را شفاف‌سازی در گفتمان دوم خردادیها می‌دانیم.

دبیرکل حزب موتلفه ادامه داد : اگر یکی از دو نفر آقایان کروبی و مهندس موسوی هم به نفع دیگری کنار برود، معلوم می‌شود در حال حاضر وظیفه این سه نفر فراهم کردن مقدمات ظهور سه بلندگو بوده است که یک صدا را می‌رسانند.

وی در پاسخ به سئوالی درخصوص موضع اصولگرایان در انتخابات آینده گفت: اصولگرایان روی تعمیق گفتمان پیشرفت، عدالت، خدمت و کارآمدی نظام کار می‌کنند. شهادت مقام معظم رهبری در خصوص اینکه دولت و ملت مسیر صحیحی را طی می‌کنند این نوید را می‌دهد که راه را درست آمده‌اند.

حبیبی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای آقای احمدی‌نژاد چه در اردوگاه اصولگرایان، چه در اردوگاه اصلاح‌طلبان با تفاوت چشم‌گیری از دیگران بالاتر است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت که این حزب در مورد مصداق، نظرنهایی جمع اصولگرایان را خواهد پذیرفت و پذیرش این نظر را به سایر اصولگرایان نیز توصیه می‌نماید.