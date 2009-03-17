چشمه های آب گرم دهلران در آستانه نوروز گردشگران را به خود می خواند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نعمت الله صفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان دهلران با داشتن جاذبه های گردشگری و تاریخی متنوع هر ساله از استقبال متعدد گردشگران و مسافران نوروزی برخوردار است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین جاذبه های شهرستان دهلران که در سطح کشور معروف است چشمه های آبگرم این شهرستان است.

این مسئول با اشاره به اینکه چشمه های آبگرم شهرستان دهلران به دلیل اینکه از خواص گوگردی جهت امراض پوستی و دردهای مفاصل عضلات برخوردار است، خاطرنشان کرد: این آبگرم هر ساله مورد استقبال مسافران و گردشگران نوروزی که شهرهای بسیار دور هم به استان ایلام سفر کرده اند، قرار می گیرد.

صفری عنوان کرد: در این شهرستان تاسیسات جهت استفاده از چشمه های آبگرم برای مردان و زنان وجود دارد.

این مسئول از دیگر جاذبه های شهرستان دهلران به چشمه قیرروان که از نادرترین پدیده های طبیعی در استان ایلام است، اشاره کرد و گفت: غار خفاش، تپه تاریخی علی کش با قدمت 9 هزار ساله، قله تاریخی شیاخ و..و از دیگر آثار این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شهرستان دهلران علاوه بر این جاذبه های گردشگری و تاریخی دارای مناطق جنگی مختلف در دوران دفاع مقدس است که هر ساله هزاران نفر در قالب کاوارنهای راهیان نور از آنها استقبال می کنند.

از مهمترین مناطق جنگی، منطقه "شرهانی" است که در فهرست آثار معنوی کشور نیز ثبت شده است.