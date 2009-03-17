38 سد مخزنی بزرگ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تا پایان سال 1386 بیش از 5/98 درصد از جمعیت شهرهای کشور از آب بهداشتی آشامیدنی برخوردار شدند.

همچنین تعداد تصفیه خانه های آب از 87 واحد در سال 1383 به 93 واحد در سال 1386 افزایش یافت.

شاخص برخورداری از شبکه فاضلاب شهری نیز از 24 درصد در سال 1383 به 5/29 درصد در سال 1386 افزایش یافته و بیش از 14 میلیون 400 هزار نفر تحت پوشش این شبکه قرارگرفته اند.

طی فعالیت دولت نهم شاخص برخورداری از آب آشامیدنی نیز 10 درصد رشد کرده که بر اساس آن 71درصد از جمعیت کشور از آب آشامیدنی مناسب برخوردار شدند.

در 3سال اول فعالیت دولت نهم 38 سد مخرنی بزرگ در کشور به بهره بردای رسید. همچنین یک میلیون و 716 هزار هکتار از اراضی زیر سطح کشور تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گرفت.

حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی با 29 درصد رشد از 31 هزار و 660 میلیون متر مکعب در سال 1386 به 40 هزار و 953 میلیون متر مکعب در سال 1386 افزایش یافت.

