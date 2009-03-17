گردش مالی یک میلیارد دلاری تاسیسات دریایی در سال 87

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانپور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری پروَژه خط لوله سیری به عسلویه به ارزش 200 میلیون یورو و به ارزش 293 کیلومتر به پایان رسیده است ، اظهار کرد: این خط لوله از قابلیت انتقال گاز در دو طرف را برخوردار است و در صورت عدم تفاهم برای صادرات، گاز سلمان را به عسلویه منتقل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اتمام بخش دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی ، تصریح کرد: همچنین در سال 87 ساخت خط لوله 18 اینچ بین سکوهای حفاری فاز اول پارس جنوبی به پایان رسیده است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نصب سکوهای میدان نفتی بهرگانسر ، بیان کرد: هم اکنون عملیات تعمیر و بازسازی توربین های این سکوها در شرکت نفت فلات قاره درحال انجام است.

آخرین وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته توسط شرکت تاسیسات دریایی در فازهای پارس جنوبی ، بیان کرد: هم اکنون بخش دریایی فازهای 12، 1، 16 ، 17 و 18 پارس جنوبی در حال انجام است، در این رابطه بخش دریایی فازهای 17 و 18 حدود 47 درصد پیشرفت داشته و جکت های 2 سکوی آن آماده نصب است.

سلطانپور با اشاره به مشارکت صف ، ایزوایکو وتاسیسات دریایی در فازهای 15 و 16 توضیح داد: ساخت جکت های این 2 فاز تکمیل شده است که به زودی نصب آنها در خلیج فارس انجام خواهد شد.

به گفته وی پیش بینی می شود در بهار سال آینده نصب 4 جکت این پروژه انجام شود و امکان شروع عملیات حفاری انجام بگیرد.

مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی در مورد فاز 12 پارس جنوبی ، گفت: مهندسی این طرح به پایان رسیده و هم اکنون 80 درصد لوله های آن در حال حمل به خرمشهر است.

توسعه میدان نفتی فروزان

وی با اشاره به تامین مالی مناسب پروژه بازسازی سکوهای فروزان توسط شرکت فلات قاره، تبیین کرد: در این رابطه مهندسی و سفارشات در حال انجام است که بخش مهندسی حدود 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سفارشات آن در حال انجاماست.

سلطانپور در رابطه با پروژه لوله گذاری میدان رشادت ، گفت: در این رابطه لوله های مورد نیاز طرح خریداری شده و عملیات نصب جکت های آن توسط شرکت شدید در حال انجام است.

آمادگی برای حضور در توسعه فازهای 27 و 28 پارس

مدیرعامل تاسیسات دریایی در ادامه با اشاره به واگذاری توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به شرکت های اویک و تاسیسات دریایی ، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم قرار داد توسعه این دو فاز در فروردین ماه سال َآینده انجام شود.

سلطانپور از اعلام آمادگی شرکت تاسیسات دریایی برای حضور در فازهای 27 و 28 پارس جنوبی داد و بیان کرد: در این رابطه منتظر اعلام نظر شرکت پتروپارس هستیم.

تایید عملکرد تاسیسات دریایی توسط کشورهای خلیج فارس

سلطانپور در پایان از تایید عملکرد شرکت تاسیسات دریایی در بین شرکت ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد و اظهار کرد: در این رابطه عملکرد دو نوع فعالیت های تاسیسات دریایی مورد تایید شرکتهای " آرامکو" عربستان سعودی ، " ان بی سی " کویت، " ادناک" و " زادکو" امارات ، شرکت نفت عمان و بحرین است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران در عملیات فراساحلی در نفت و گاز تا عمق 150 متری از سطح دریا به خود کفایی کامل رسیده است.