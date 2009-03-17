75 هزار اصله نهال مثمر بین باغداران نیشابور توزیع شد

علی دهباشیان در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از ابتدای اسفند ماه سال جاری 75 هزار اصله نهال (دانه دار و هسته دار ) از قبیل ارقام سیب، هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، انوع آلو، انگور، زرد آلو و بادام به صورت یارانه ای با میانگین 230 تومان برای هر اصله نهال مثمر، بین باغداران سطح شهرستان توزیع شده است.

وی هدف از توزیع نهال را اصلاح و احیاء باغات میوه، اصلاح و جایگزینی باغات سرمازده و توسعه باغات در اراضی شیبدار دانست و گفت: علاوه بر آن تعداد 300 هزار اصله نهال غیر مثمر توسط اداره منابع طبیعی شهرستان که تولید شده بود، جهت ایجاد فضای سبز و بوستان های عمومی به صورت رایگان بین شهرستان های خراسان رضوی توزیع شد.

دهباشیان با اشاره به سرمازدگی و خشک سالی سال گذشته که باعث ضعیف شدن پیازهای مزارع زعفران شده بود، یادآور شد: طرح نجات زعفران با هدف تقویت پیازها و افزایش میزان گلدهی در سال آینده انجام می شود که در این طرح، مزارع زعفران با کود دلقارد 15 در سطح هزار و 650 هکتار محلول پاشی خواهند شد.

همچنین مسئول امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: شاعر پیشکسوت نیشابور جایزه شعر دفاع مقدس را از آن خود کرد.

هادی چوپانکاره گفت: خدابخش صفا دل، شاعر پیشکسوت نیشابور در بخش شعر عاشورایی هفدهمین کنگره شعر دفاع مقدس یادواره« حسن حسینی » به عنوان شاعر برگزیده معرفی شد.

وی افزود: این کنگره با حضور 220 نفر از شاعران و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ها و مسئولان ادبی، فرهنگی کشور در روزهای 20 ، 21 و 22 اسفند ماه در بندر عباس برگزار شد.

وی یاد آور شد: از بین هزار و 500 شاعر شرکت کننده در کنگره، 100 شاعر به مرحله نهایی دعوت شدند که از 22 نفر تقدیر به عمل آمد.

وی جایزه ادبی این جشنواره را، چاپ یک اثر از صفا دل و پرداخت حق تالیف اثر نامبرده عنوان کرد.