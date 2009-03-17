چهار میلیارد ریال کالا در روستاهای خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد قریب ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: راه ‌اندازی خانه داوطلب در شعب جمعیت استان و جمع ‌آوری 244 میلیون و 446 هزار ریال کمک به غزه از دیگر اقدامات امور داوطلبان این جمعیت در سال جاری است.

وی به جذب و ساماندهی بالغ بر 20 هزار و 943 نفر در سال جاری توسط هلال ‌‌احمر استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و 65 نفر جوان، 15 هزار و 495 نفر دانش ‌آموز، یک هزار و 901 نفر دانشجو، 37 نفر کارگر، 35 نفر طلبه و 410 نفر روستایی هستند.

قریب تعداد پایگاه ‌های ثابت امداد جاده ‌ای این جمعیت در استان را 10 پایگاه اعلام کرد و ادامه داد: پنج هزار و 493 امدادگر و دو هزار و 241 راننده در سال جاری در این پایگاه‌ها حضور داشتند و یک هزار و 842 مجروح تصادفی درمان سرپایی و 166 نفر نیز اسکان داده شده‌اند.

وی راه ‌اندازی پایگاه‌ های امداد و نجات جاده‌ ای در درمیان، سرایان، حوض رباط و سه راهی دیهوک، راه‌اندازی تعداد سه اتاق بحران بیرجند، قاین و نهبندان، تقویت ناوگان ترابری و امدادی، خرید تجهیزات امدادی، جذب تعداد 20 نفر نیرو و طرح امکان‌سنجی منابع مادی و انسانی موجود در استان برای پاسخگویی در مواقع بحران را از جمله اقدامات ویژه انجام شده در جمعیت هلال ‌احمر خراسان جنوبی در سال جاری عنوان کرد.

قریب در ادامه به همکاری 20 مؤسسه خیریه و کانون مذهبی با هلال‌احمر استان اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات حمایتی به بیماران و نیازمندان به ارزش 577 میلیون ریال، ویزیت رایگان 250 دانش‌ آموز در مدارس محروم، برگزاری 19 کلاس‌ آموزش امداد و نجات و همایش اهدای خون به تعداد یک هزار و 356 نفر از فعالیتهای امور داوطلبان هلال ‌احمر در خراسان جنوبی است.

به گفته وی سه کانون غنچه هلال، 400 کانون دانش ‌آموزی، 12 کانون دانشجویی، شش کانون روستایی، 17 کانون طلاب و پنج کانون آزاد زیر پوشش جمعیت هلال ‌احمر در خراسان جنوبی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه هفت هزار و 247 نفر در سال جاری آموزش‌های دوره عمومی پایه، امدادگری، تخصصی امداد، تخصصی نجات، تربیت‌ مربی و بازآموزی را در سطح استان گذرانده ‌اند، خاطرنشان کرد: جمع ‌کل درآمد هلال ‌احمر خراسان جنوبی در بخش درمان و توانبخشی نیز در سال جاری 233 میلیون و 186 هزار ریال بوده است.

قریب برگزاری 16 مانور، 24 اردو، 26 مسابقه امداد و نجات، 12 همایش و سمینار، هفت نمایشگاه و 17 مورد زلزله بالای سه ریشتر را از اقدامات بخش امداد و نجات در استان برشمرد و بیان داشت: برگزاری کارگاه فاطمه‌ شناسی و سه دوره آموزشی آشنایی با هلال ‌احمر، امداد و کمک‌های اولیه برای زنان خیر و جذب 220 نفر از زنان خیر و توانمند از فعالیت‌ های امور زنان جمعیت هلال ‌احمر خراسان جنوبی در سال جاری است.

به گفته وی ارتقاء توان آمادگی مقابله و بازتوانی جمعیت، توسعه و تقویت عملیات امداد و نجات، توسعه تیم‌های واکنش سریع امداد و نجات، ترویج فعالیت ‌های داوطلبانه، تقویت و فعال‌ سازی کانون غنچه‌های هلال از سیاست‌ های اجرایی سال 88 این جمعیت است.

مدیر‌عامل جمعیت هلال ‌احمر خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: توسعه فعالیت ‌های بین‌ المللی در امر مطالعه و تدوین طرح کمک به سلامت مناطق روستایی مرز مشترک با کشور افغانستان، تقویت خانه داوطلب برای ارتباط مستمر و هماهنگ با موسسات خیریه، تقویت و احداث پایگاه ‌های استاندارد در راستای امداد و نجات و برگزاری همایش بررسی مشکلات سلامت مناطق مرز مشترک با افغانستان از دیگر برنامه ‌های مهم هلال ‌احمر خراسان جنوبی در سال آینده است.