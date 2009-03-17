انگیزه ماندگاری هنرمندان مشهدی در این شهر کم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ساعد نیک‌ذات ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره ملی عکس مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص نوع نگاه عکاسان و آثار داوری شده، افزود: در اکثر آثاری که به دبیرخانه رسیده بود، عکاسان مشکلات و معضلات فضای شهری را با نگاهی عکاسانه به ثبت رسانده بودند که این امر بیان‌کننده وجود درهم ریختگی و از هم‌گسیختگی نظام شهری است که به اصلی‌ترین دغدغه‌ عکاس تبدیل شده و به ثبت رسیده است.

وی در ادامه افزود: این جشنواره بهانه‌ خوبی است تا مدیریت شهری مشکلات زندگی شهر و شهر‌نشینی همچون زاغه‌نشینی، حاشیه‌نشینی و رفتارهای غلط اجتماعی را از نگاه یک هنرمند عکاس مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: برگزارکنندگان این نکته را مد‌نظر قرار دهند که به منظور تأثیرگذاری جشنواره ملی عکس مشهد در جامعه عکاسان کشور، باید برگزاری این جشنواره تداوم داشته باشد.

عضو هیئت مؤسس انجمن ملی عکاسی ایران با اشاره به نقش اساسی شورای اسلامی شهر مشهد در تداوم برگزاری جشنواره ملی عکس مشهد، متذکر شد: شورای اسلامی شهر مشهد می‌تواند با مصوبات خود، این حرکت فرهنگی را در شهر ماندگار کند.

عضو شواری سیاست‌گذاری یازدهمین دو سالانه عکس ایران افزود: متولیان فرهنگ و هنر مشهد می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های مدون، انگیزه‌‌ ماندگاری هنرمندان در شهر را بالا ببرند و غبار محرومیت‌های فرهنگی و هنری که بر چهره‌ این شهر نشسته است را پاک نمایند.

داور نخستین جشنواره ملی عکس مشهد تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً با برگزاری یک دوره از جشنواره انتظار انقلاب و ایجاد تحولات شگرف در عکاسی شهر داشت.

وی خاطر نشان کرد: امید است مدیریت امور هنری شهرداری مشهد با تشکیل دبیرخانه‌ دائمی و برنامه‌ریزی صحیح، گام‌های اساسی برای به نتیجه رساندن جشنواره ملی عکس مشهد بردارد.

نیک‌ذات همچنین در خصوص مهمترین معیارهای لازم برای اعتبار جشنواره‌های هنری، بیان داشت: معمولاً اعتبار جشنواره‌ها از چند منظر قابل بررسی است که برگزارکننده، حامیان، هیئت‌داوران و جوایز از جمله مهم‌ترین معیارهایی هستند که می‌توانند اعتبار یک جشنواره را تحت تأثیر خود قرار دهند.