نخستین مسافران نوروزی گلستان، هدیه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گلستان عصر سه شنبه در ستاد سفرهای نوروزی گرگان گفت: همزمان با تحویل سال نو، مسئولان این سازمان برای استقبال از مسافران نوروزی در مبادی ورودی شرق و غرب استان مستقر و به نیت 14 معصوم به 14 مسافری که در ساعات اولیه تحویل سال وارد استان شوند هدیه داده خواهد شد.

فریدون فعالی، از آغاز فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گلستان از 25 اسفند ماه در استان آغاز خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با 20 هزار نیرو تا پایان تعطیلات نوروزی از مسافرانی که به این ستاد می آیند پذیرایی می کند.

فعالی خاطرنشان کرد: 22 پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات، 39 پایگاه امداد پزشکی، 180 مدرسه با یک هزار و 618 کلاس، 15 هتل با 900 تخت، 13 مهمانپذیر، 386 دستگاه اتوبوس، یکهزار و 113 مینی بوس، 309 دستگاه خودروی سواری و 30 آژانس مسافرتی در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی می کنند.

دبیر ستاد تسهیلات سفر گلستان بیان داشت: 180 مدرسه با یکهزار و 618 کلاس درس به امکانات رفاهی مجهز شده اند.

وی عنوان کرد: چهار منزل استیجاری با ظرفیت پذیرش 25 نفر، یکصد مسجد، 15 هتل با 100 تخت و 13 میهمانپذیر با 580 تخت نیز برای اسکان و ارائه خدمات به مسافران نوروزی مهیا شده اند.



پیش بینی می شود سه میلیون مسافر نوروزی به گلستان سفر کنند.