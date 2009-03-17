کشف یک میلیون عدد انواع مواد محترقه در اراک

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این مواد در یک دستگاه خاور جاسازی شده بود افزود: توزیع کنندگان، این مواد محترقه را از یکی از بنادر جنوبی کشور بارگیری کرده بودند و قصد توزیع و انتقال آن به استان تهران را داشتند که در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین طی هفته گذشته حدود 110 هزار عدد انواع مواد محترقه از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان مواد محترقه در استان جمع آوری و در این رابطه بیش از 60 نفر دستگیر و شش مغازه پلمپ شده است.

سردار حیدری در ادامه با هشدار به توزیع کنندگان و استفاده کنندگان مواد محترقه گفت: نیروی انتظامی با افرادی که در این زمینه برای مردم و جامعه ایجاد مزاحمت کنند برخورد جدی خواهد داشت و افرادی که در این رابطه دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت می شوند.