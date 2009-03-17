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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۰

کشف یک میلیون عدد انواع مواد محترقه در اراک

کشف یک میلیون عدد انواع مواد محترقه در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:‌ طی دو روز گذشته یک میلیون و 600 هزار عدد انواع مواد محترقه در شهر اراک کشف و ضبط شده است.

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این مواد در یک دستگاه خاور جاسازی شده بود افزود: توزیع کنندگان، این مواد محترقه را از یکی از بنادر جنوبی کشور بارگیری کرده بودند و قصد توزیع و انتقال آن به استان تهران را داشتند که در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین طی هفته گذشته حدود 110 هزار عدد انواع مواد محترقه از واحدهای صنفی و توزیع کنندگان مواد محترقه در استان جمع آوری و در این رابطه بیش از 60 نفر دستگیر و شش مغازه پلمپ شده است.

سردار حیدری در ادامه با هشدار به توزیع کنندگان و استفاده کنندگان مواد محترقه گفت: نیروی انتظامی با افرادی که در این زمینه برای مردم و جامعه ایجاد مزاحمت کنند برخورد جدی خواهد داشت و افرادی که در این رابطه دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز بازداشت می شوند.

کد مطلب 850649

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