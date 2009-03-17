26 نفر در آذربایجان غربی در اثر انفجار مواد محترقه کشته و زخمی شدند

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از ابتدای ماه جاری تاکنون در اثر بی احتیاطی و انفجار مواد محترقه 19 نفر در شهرستان های استان و شش نفر در ارومیه مجروح شده اند.

علیزاده اضافه کرد: همچنین در این مدت در کنار تخریب یا باب ساختمان و آتشسوزی سه واحد مسکونی یک نفر نیز بر اثر بی احتیاطی و استفاده از ترقه های دست ساز در شهر خوی جان خود را از دست داده است.

به گفته ی معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ترقه بازی در چهار شنبه آخر سال گذشته نیز در آذربایجان غربی 147 مصدوم بر جای گذاشته بود.

کشف بیش از دو میلیون عدد مواد محترقه در آذربایجان غربی

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی هم در خصوص حوادث آخر سال در استان به خبرنگار مهر گفت: امسال متاسفانه به رغم اطلاع رسانی و فرهنگسازی مناسب میزان گرایش جوانان به سمت مواد محترقه افزایش زیادی نشان می دهد به گونه ای که تا کنون بالای دو میلیون و 300 هزار عدد مواد محترقه در استان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ شهنام رضایی ادامه داد: در این زمینه 140 نفر شناسایی و دستگیر شده اند.

وی خاطرنشان کرد: عمده این مواد محترقه از طریق مرزهای استان وارد شده و حوادث ناگواری را در استان به دنبال داشته است.

وی فرهنگ سازی، آگاه سازی عواقب استفاده از این مواد به نوجوانان توسط خانواده ها را عواملی ذکر کرد که می توان اثرات ناشی از این حوادث را کنترل کرد.