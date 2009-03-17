شهرکهای صنعتی در گلستان توسعه پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محموزاده عصر سه شنبه در جمع مدیران استان اظهار داشت: توسعه شهرک صنعتی از جمله تلاشها برای توسعه صنعتی استان بوده که در سالهای اخیر حرکتهای خوبی در این بخش شده است.

وی افزود: اکنون 22 شهرک صنعتی در استان وجود دارد و در مرکز هر شهرستان یک شهرک و ناحیه صنعتی قابل واگذاری فعالیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نبود شهرک صنعتی در شهرستان کلاله درجهت ایجاد توسعه متوازن در استان، مسئولان و نمایندگان مجلس این شهرستان تلاش کنند تا شهرک صنعتی در این منطقه احداث و راه اندازی شود.

استاندار گلستان ادامه داد: ایجاد و توسعه صنایع مادر موجب توسعه صنایع کوچک و وابسته می شود، از این رو باید برای گسترش صنایع مادر در استان چاره جویی شود.



محمودزاده بیان داشت: اگرچه گلستان به استان کشاورزی در سالهای گذشته معروف شده ولی در بخش صنعت نیز روند روبه رشدی داشته و صنایع خوبی در استان ایجاد شده است.

وی یادآور شد: شمار واحدهای صنعتی فعال در منطقه از 60 واحد در سالهای اولیه انقلاب به بیش از 820 واحد در حال حاضر رسیده و وجود 12 شهرک صنعتی نیز از دیگر پیشرفتهای حاصله در این بخش است.

محمودزاده عنوان کرد: در چند سال اخیر تحولی در بخش صنعتی استان به وجود آمده و نگاه جدید به بخش صنعت ایجاد شده است و پیش از این هیچ صنعت بزرگی در استان فعال نبود در حالی که در سالهای اخیر کارخانه سیمان گالیکش، نورد مینودشت، مجتمع پتروشیمی و ... نشانه حرکت به سوی صنایع بزرگ است.

بیش از 17 هزار نفر در بخش صنایع و معادن در گلستان فعالیت دارند.