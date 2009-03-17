به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در این آیین گفت: بسیاری از اقدامات عمرانی در کشور مشمول مرور زمان شده و این امر باعث کاهش عمر مفید پروژهها میشود، اما ترمینال خارجی فرودگاه بوشهر از این قاعده مستثنی است.
سید احمد مومنیرخ از حمایتهای مسئولان استان در بهرهبرداری از این ترمینال تقدیر کرد و گفت: یک سوم مساحت شهر بوشهر در اختیار فرودگاه و نیروی هوایی است.
وی افزود: با توجه به ضرورت نصب سیستم ILS تحقق این امر مستلزم همکاری مسئولان پایگاه هوایی است که استانداری بوشهر نیز با جددیت این موضوع را دنبال میکند.
مومنی رخ ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای خرید این دستگاه در اعتبارات سال آینده فرودگاههای کشور پیشبینی شده است و بهرهبرداری از آن دو سال طول میکشد.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی استان بوشهر، برای جلوگیری از لغو مکرر پروازها نصب این سیستم در فرودگاه بینالمللی بوشهر ضروری است.
مومنیرخ گفت: شرکت فرودگاههای کشور از ساخت پارکینگهای طبقاتی در فرودگاه بوشهر با همکاری بخش خصوصی استقبال میکند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قدمت فرودگاه بوشهر 90 سال است و جزو فرودگاههای قدیمی در کشور محسوب میشود.
غلامعلی میگلینژاد اظهار داشت: بهدلیل وجود 5 کنسولگری در بوشهر و رفت و آمد مسافران خارجی فرودگاه بوشهر یکی از فرودگاههای مهم کشور بوده و در حال حاضر نیز با توجه به موقعیت استان باید تجهیز و توسعه فرودگاه بوشهر با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه لغو پروازها باعث ناراحتی مسافران میشود، خسارات مالی نیز به شرکت فرودگاههای کشور وارد میکند.
مدیر کل فرودگاههای استان بوشهر نیز در این آیین گفت: ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی بوشهر در زمینی به مساحت سه هزار و 200 متر با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال احداث شده است.
حمید سیدی با بیان اینکه 70 درصد عملیات ساخت این ترمینال در سالجاری انجام شده است افزود: هزینه ساخت این ترمینال از محل اعتبارات شرکتفرودگاههای کشور و استان تامین شده است.
وی ادامه داد: در هفته 6 پرواز از بوشهر به جده، نجف اشرف، دمشق و دبی از این ترمینال انجام میشود.
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