کاهش 100 هزار نفری شرکت کنندگان کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز حسین توکلی ظهر سه شنبه در جلسه تجلیل از رتبه های برتر استان خوزستان در کنکور سراسری سال 87 افزود: کاهش آمار داوطلبان، شانس قبولی و ورود به دانشگاه را تا حدودی افزایش می دهد.

وی گفت: از این تعداد139 هزار و 967 نفر از گروه های دیگر متقاضی شرکت در گروه های هنر و زبان خارجه هستند که جمعا یک میلیون و 392 هزارو 547 کارت صادر خواهد شد.

توکلی افزود: توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سراسری اینترنتی خواهد بود و داوطلب باید با ورود اطلاعات شخصی خود از طریق سایت سازمان سنجش به تهیه یک نسخه از کارت خود اقدام کند.

استاندار خوزستان نیز در این جلسه با ابراز نارضایتی از میزان قبولی دانش آموزان این استان در آزمون ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت: کسب رتبه 27 کشوری در زمینه قبولی کنکور سراسری استان خوزستان زیبنده استان نیست.

سیدجعفر حجازی افزود: به دلیل کوتاه بودن عمر مدیریت در استان و بازسازی تخریب های ناشی از دوران دفاع مقدس به امر بازسازی نیروی انسانی و امور فرهنگی کمتر توجه شده است.

وی گفت: در ارزیابی که از سوی سازمان کار و امور اجتماعی در زمینه نیازهای صنعت استان انجام شده پیش بینی شده باید رشته های دانشگاهی را به سوی رشته های فنی مهندسی در زمینه های برق قدرت، متولوژی، الکترونیک، مکانیک و رشته ها مربوط به کارشناسیهای ارشد عمران، مهندسی پلیمر، مهندسی نفت و مهندسی زمین شناسی مخازن نفت هدایت کرد.

وی تاکید کرد: در این اقدام باید ظرفیت رشته های صنعتی خوزستان را با توجه به نیاز استان تامین و تکمیل کرد.

استاندار خوزستان اظهار داشت: توسعه در کشورهایی رخ می دهد که افکار و توانمندی های فکری، علمی، تحصیلات و دانش خود را توسعه دهند.

به گفته وی کشورهایی که وابسته به منابع معدنی، زمینی و زیرزمینی باشند کمتر پیشرفت می کنند.