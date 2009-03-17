آماده سازی زمین های مسکن مهر تبریز از اردیبهشت ماه 88

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفضل دانیالی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از طرف مشاور قول مساعد داده شده است که تا اوایل اردی بهشت ماه طرح آماده سازی تهیه و تا اواسط اردی بهشت سال 88 اگر مشکلی پیش نیاید آماده سازی فاز یک آغاز گردد.

وی افزود: طرح تفضیلی این مناطق در تاریخ 21 اسفند ماه جاری در کمیته فنی شهرهای جدید به تصویب رسیده و کنسرسیوم مهندسین مشاور پروژه بصورت شبانه روزی در حال تهیه طرح آماده سازی فاز یک سایت مذکور است.

دانیالی اذعان داشت: برای نیل به این اهداف جلسات متعددی با مدیران و مسئولان مسکن و شهرسازی و شهر جدید سهند انجام یافته که در این میان مساعدت استاندار محترم و نمایندگان مجلس و اداره کل تعاون مزید بر موفقیتهای بدست آمده است.

مهندس دانیالی در پاسخ به این سئوال که علت تاخیر در انجام آماده سازی چه بوده است؟ پاسخ داد: تبریز جزو کلانشهرها بوده و طبق قانون مسکن مهر باید پروژه در شهرهای جدید احداث شود.

مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر محلات تبریز و حومه ادامه داد: شهر جدید سهند نیز به دلیل وسعت پروژه که حجم عملیاتهای آن در حدود شهرهایی چون مرند و مراغه است باید از آمادگیهای لازم برخوردار شود.

دانیالی یادآور شد: زمین 591 هکتاری اختصاصی به مسکن مهر در شهر جدید سهند در اردی بهشت ماه 87 به شورای اتحادیه ها اعم از اتحادیه های فرهنگیان، صنوف و کارکنان و موسسین اتخادیه محلات تبریز و حومه تحویل داده شده بود و بلافاصله این اتحادیه ها اقدام به عقد قرارداد با مشاور جهت نقشه برداری سایت و تهیه طرح تفضیلی و طرح آماده سازی کرده اند.

وی اظهار داشت: پس از اتمام عملیات نقشه برداری با پیش بینی مشاور در بالا بودن هزینه های آماده سازی و شیب زیاد در حدود 150 هکتار از زمینهای مربوطه بنا به پیشنهاد کارشناسان کمیته فنی شهرهای جدید این بخش از زمینها در اوایل بهمن ماه از طرح خارج و حدود 230 هکتار از زمینهای مساعد از نظر شیب در مجاورت همین زمینها به طرح ملحق شد.

وی افزود: البته شاید این موضوع باعث کمی اتلاف وقت و تاخیر در طراحی پروژه بوده ولی در عوض باعث کاهش زیادی در هزینه های آماده سازی خواهد شد که در مجموع به نفع اعضاء تعاونیهای مسکن خواهد بود.

مدیر عامل اتحادیه مسکن مهر محلات تبریز تصریح کرد: خوشبختانه از بهمن ماه تا اواخر اسفند ماه سال جاری پس از طی چندین جلسه کارشناسی و با حمایت مستقیم سازمان مسکن و شهرسازی استان و مدیران شهر جدید سهند طرح تفضیلی تهیه شده توسط مشاور به تایید کمیته فنی رسیده و پس از تصویب وابلاغ طرح تفضیلی طرح آماده سازی تهیه و عملیات اجرایی آماده سازی در اردی بهشت 88 آغاز خواهد شد.

دبیر اتحادیه تعاونی های مسکن مهر تبریز با اشاره به آغاز به کار ساختمانی برخی اتحادیه های مسکن مهر اظهار داشت: در شهر جدید سهند به همت اتحادیه تعاونی های مسکن مهر و مدیر عامل اتحادیه مسکن کارگران و مسئولین مربوطه فعلا کارهای اجرایی در اتحادیه کارگران و در53 هکتار آغاز شده و در مرحله آماده سازی و در بخشی نیز اجرای اسکلت ساختمانهای مسکونی را شروع نموده اند.

بنا به مکان یابی مسکن و شهرسازی این زمینها در فاز 4 شهر جدید سهند و در ضلع شمالی دانشگاه سهند به مسکن مهر واگذار شده است.

جهت تسریع در اجرا و اتمام پروژه کلیه اعضای تعاونی های مسکن مهر می بایست پتانسیل پرداخت هزینه های مازاد بر وام های اختصاصی که این وامها در شرایط فعلی150 میلیون ریال است را داشته باشند که بنا به اظهارات مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی این مبلغ حداقل 120 میلیون ریال تخمین زده شده است.