پارلمان فرانسه درباره بازگشت نظامی به ناتو تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسیس فیون" نخست وزیر فرانسه در این باره اعلام کرد که اگر پارلمان به طرح "نیکلا سارکوزی" برای بازگشت نظامی به ناتو رای منفی بدهد، دولت تحت امر وی استعفا می دهد.

این در حالی است که سارکوزی هفته گذشته اعلام کرد که فرانسه به شاخه نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باز می گردد .

دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه در سال 1966 در اعتراض به سیاستهای آمریکا در ناتو، از بازوی نظامی این سازمان خارج شد.

بازگشت نظامی به ناتو یکی از تصمیات مهم سارکوزی است و این در حالی است که سوسیالیست های فرانسه به شدت با این طرح مخالف هستند.