به گزارش خبرنگار مهر در مشهد اسماعیل عباسی، ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره ملی عکس مشهد در جمع خبرنگاران افزود: با وجود پیشرفتهایی که ژانر عکاسی مستند اجتماعی ایران در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بهخصوص در دوران جنگ به دست آورد، اما متأسفانه امروزه و به دلایل مختلفی که هر کدام از آنها نیز قابل بررسی است، مورد بیمهری فراوان قرار گرفته است.
عضو هیئتداوران جشنواره ملی عکس مشهد گفت: عکس، رسانهای تأثیرگذار برای احیای بخشی از تاریخ و فرهنگ سرزمین ماست.
وی همچنین با اشاره به تغییراتی که به واسطه ورود تکنولوژی در عکاسی زیارتی ایجاد شده، افزود: متأسفانه با ورود تکنولوژی و دانش امروزی، عکاسی زیارتی دستخوش تغییرات اساسی شده و عناصر جدید وارد کادر تصویر شده است که هیچ ربطی به هویت ملی و مذهبی ما ندارد که باید برای ممانعت از گسترش این آسیب، راهکارهای مناسبی اندیشه شود.
عباسی در خصوص ضرورت احیای ژانر عکاسی زیارتی خاطرنشان کرد: عکاسی زیارتی نوعی از عکاسی مستند اجتماعی است که بهدلیل ارتباط تنگاتنگ و معنوی با مخاطب، در کشور ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نگاه به این عکسهای تاریخی، حس نوستالژیک مخاطب نسبت به گذر زمان را بر میانگیزد.
وی با تأکید بر اهمیت عکاسی مستند اجتماعی، درباره عکاسی شهر، بیان داشت: شاید بهراحتی نتوانیم عکاسی شهر را در یک قالب و تعریفی خاص بگنجانیم.
اسماعیلی گفت: عکاسی شهر در شاخههای مختلف، تعاریف خاص خودش را دارد و در عین حال یکی از زیرشاخههای عکاسی مستند اجتماعی نیز بهشمار میآید.
وی افزود: ابزارهای ثبت، عکس، فیلم و نوشته است که عکس یکی از بهترین راههای ثبت تاریخ برای آیندگان است.
عباسی ادامه داد: عکس باید آنقدر گویا باشد که حتی در صورت نداشتن شرح عکس نیز محیطش را توضیح دهد.
اسعد نقشبندی عکاس برجسته کشور نیز با اشاره به گسترش استفاده از دوربینهای دیجیتال، خاطرنشان کرد: این که عکاسی برای مردم راحتتر شده و نیاز به دانش فنی چندانی ندارد، حسن است.
وی در پایان تأکید کرد: در فیلم و عکس اصل موضوع، عنصر اندیشه و فکر است و مهم حسی است که عکس به مخاطب میدهد.
وی با بیان اینکه خیلی وقتها در جشنوارهها عکسهایی با کیفیت معمولی میآید که محتوای ارزشمندی دارند گفت: اولویت اول سلیقه و نگاه عکاس است و ابزار موضوع بعدی است.
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