رشد 18 درصدی اعتبارات سازمان ملی جوانان در سال آینده

حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: میزان اعتبارات سازمان ملی جوانان کشور در سال آینده در مقایسه با سال جاری بیش از 18 درصد افزایش داشته است.

وی بدون اشاره به رقم بودجه سازمان ملی جوانان در بودجه سال آینده کشور افزود: با توجه به نیازهای داخلی این سازمان به نظر می رسد این میزان افزایش اعتبار برای ادامه برنامه های سازمان ملی جوانان کشور کافی باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان کشور بیان داشت: البته باید توجه داشت که در حال حاضر بخش زیادی از اعتبارات سایر دستگاه های دولتی در کشور نیز صرف امورات مربوط به جوانان می شود که از جمله می توان به حوزه های فرهنگی، آموزشی و پرورشی، ورزشی و ... اشاره نمود

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار خوبی در حوزه جوانی در تمامی دستگاه های دولتی در حال انجام است که سازمان ملی جوانان به عنوان متولی اصلی حوزه جوانی تلاش خواهد کرد که بتواند از همکاری و تعامل بین تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی برای توسعه طرح های حوزه جوانی برنامه ریزی کند.

معاون رئیس جمهور در پایان با اشاره به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان عنوان کرد: خوشبختانه تقریبا بخش زیادی از مصوبات دور دوم سفر دولت به کردستان در حوزه جوانی بود که امیدواریم مسئولین استان با تلاش هر چه بهتر برای به بار نشستن این مصوبات و تاثیر آنها در استان تلاش نمایند.