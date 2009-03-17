به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیتالله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی افزود: مدیران باید از فرصت پیشآمده برای خدمت به مردم حداکثر استفاده را ببرند تا در این فرصت از ظرفیت حداکثری خود بهره ببرند.
وی در ادامه با تقدیر از مدیران و دستگاههای اجرای آذربایجان شرقی اظهار داشت: در روزهای پایانی سال جا دارد تا از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی استان که با تمام فراز و نشیبهای امسال آن را به پایان رساندند تقدیر و تشکر کنیم.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: آخر سال فرصتی است تا ببینید در مدت یک سال گذشته عملکردتان چگونه بوده است آیا بر خالصانه خدمت کردهاید یا نه؟
شبستری ادامه داد: باید خود را پاسخگو و ارائه دهنده به خداوند تبارک و تعالی بدانید نه مدیران مافوق، چرا که حسابگر اصلی همان ذات ربوبی است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین ابراز امیدواری کرد، تا در روزهای پایانی سال 87 گزارشهای مبتنی بر واقعیت و بدون اغراق از سوی مدیران دستگاههای دولتی ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش قیمت برخی از اقلام مصرفی در بازار تصریح کرد: امیدواریم این کاهش قیمتها روز به روز سایر اقلام را نیز شامل شود تا میزان گلایه و نارضایتی مردم از افزایش قیمتهای کاهش یابد.
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