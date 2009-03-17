رسانه ها جذاب تر از سیستم آموزشی کشور هستند / از بی بی سی فارسی تا یوزارسیف رسانه ملی !

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی احمدی در شرایطی در جمع مدیران مدارس استان کردستان حاضر شد که علاوه بر تاخیر یک ساعته در آغاز جلسه مدت زمان دیدار وی نیز به بیش از 3 ساعت رسید.

وی در ابتدای این دیدار به سئوالات جمعی از مدیران که درخصوص وضعیت معوقه های خود اظهار نارضایتی کردند، جواب داد و در ادامه با التماس های فراوان از حاضرین خواست که یک چند دقیقه ای ساکت شوند تا او در خصوص وضعیت مدیریت در نظام آموزشی کشور صحبت کند.

وزیر آموزش و پرورش کشور در ابتدای سخنان خود به بحث اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و بیان داشت: ما در تلاش هستیم تا ابتدا این قانون به شکلی کاملا عادلانه به مرحله اجرا در بیاید که در این صورت بخش زیادی از مشکلات آموزش و پرورش نیز رفع خواهد شد.

علی احمدی در ادامه و در پاسخ به سئوال یکی از حاضرین در خصوص وضعیت افراد حق التدریسی که از طریق نهضت سواد آموزی وارد آموزش و پرورش شده اند، نیز گفت: وضعیت تمامی افراد حق التدریسی آموزش و پرورش در حال بررسی است که خوشبختانه به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم ولی من در این جلسه آن را اعلام نمی کنم.

وی البته در پاسخ به سئوال دیگری که از سوی یک خانم مطرح شد از حضور آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این جمع اظهار تعجب کرد، ولی افزود: نهضت سواد آموزی باید تمامی حقوق آموزشیاران خود را پرداخت کند که البته این مهم نیز در حال انجام است.

وی در ادامه به بحث مدیریت در آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت در نظام آموزشی کشور ما یکی از مولفه های اصلی تعلیم و تربیت است که البته در پاره ای از مواقع جایگاه مدیریت در این سیستم به دلایل مختلف نادیده گرفته شده است.

علی احمدی افزود: مدیر در نظام کنونی آموزش و پرورش کشور تنها در یک محل و مکان مشخص فعالیت می کند که باید این شیوه را کاملا تغییر داد چرا که ما معتقدیم مدیریت باید راهبردی بوده و فرد علاوه بر مدرسه بر پیرامون خود و دانش آموز نیز مدیریت داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما امروز در شرایطی قرار داریم که رسانه ها به مراتب جذابیت بسیار بهتری از مدرسه را برای دانش آموز فراهم می کنند و ما در واقع در طول چند سال گذشته به جای تلاش برای جبران کاستی ها، این مهم را کلا فراموش کرده ایم که باید قبل از ورود به مشکلات به مراتب فراگیر تر از این معضل جلوگیری نمائیم.

وی در توضیح این شرایط به جذابیت بیش از حد رسانه های امروزی اشاره کرد و گفت: البته رسانه ملی ما در این میان از جذابیت کمتری برخوردار است چرا که من شنیده ایم که می گویند بی بی سی فارسی برنامه های جذابی را پخش می کند.

علی احمدی در توضیح هر چه بهتر این مسئله به بحث فرزند خود نیز اشاره داشت و گفت: پسر من که پنجم ابتدایی است برای تماشای سریال حضرت یوسف که اتفاقا در آخر شب هم پخش می شود همیشه ما را با مشکل مواجه می کند و تحت هر شرایطی و با بهانه های مختلف این سریال را نگاه می کند.

وی یادآور شد: امروز در حالی این رسانه با قدرت خود دانش آموزان را جذب می کنند که مدارس ما از جذابیت خاصی برای دانش آموان تهی و خالی هستند و باید برای این مهم فکری اساسی کرد.

به گزارش مهر ، وزیر آموزش و پرورش به نقش انجمن اولیاء و مربیان در جریان مقابله و جنگ آموزش و پرورش با رسانه ها اشاره کرد و افزود: دیگر نباید به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان بسنده کرد بلکه باید این افراد را با نقش های که برای آنها تعریف می شود در سیستم و بدنه مدیریتی مدارس مشارکت داد تا بخشی از معضلات کنونی کاهش یابد.

علی احمدی در ادامه با اظهار خوشحالی خبر از برداشته شدن سایه شوم کنکور در نظام آموزشی کشور را داد و گفت: با توجه به تعامل های بسیار خوبی که بین دولت و مجلس به وجود آمده مراحل نهایی بحث حذف کنکور در کشور در حال پیگیری است که امیدواریم در آینده ای نزدیک این مهم محقق شود.

وی در پایان در توصیه ای به همکاران خود بیان داشت: من و شما خواسته و یا ناخواسته وقتمان را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این کشور می کنیم ولی چه خوب است که این وقت گذاشتن با تعهد و رعایت قانون همراه باشد.

در پایان این برنامه نیز به هر کدام از مدیران حاضر در این جلسه مبلع 50 هزار تومان به عنوان عیدی اهدا شد که رئیس آموزش و پرورش استان کردستان حاضرین را قسم داد که فقط اسامی خود را در لیست ها بنویسند تا هدیه به حساب آنان واریز شود.