موافقیت وزیر صنایع و معادن برای حمایت از فوتبال کردستان

فرزاد زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به مطرح شدن موضوع حمایت های وزارت صنایع از فوتبال استان کردستان در جلسه استانی هیئت دولت در سنندج خوشبختانه این موضوع مورد موافقت وزیر صنایع و معادن نیز قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با مسئولین سازمان تربیت بدنی و وزارت صنایع خوشبختانه موافقت شد که یکی از کارخانه های صنعتی استان کردستان حمایت مالی از باشگاه زاگرس کردستان را بر عهده بگیرد.

مدیر عامل باشگاه زاگرس کردستان عنوان کرد: ما سه شرکت فولاد زاگرس، سیمان و تراکتورسازی کردستان را به عنوان حامی مالی باشگاه زاگرس مطرح کردیم که با توجه به موافقت وزیر محترم صنایع این موضوع در روزهای اول سال آینده به مرحله اجرا در می آید.

زندی خاطرنشان کرد: با توجه به این مهم مشکلات مالی این باشگاه برای همیشه حل شده و آرزوی مردم کردستان برای حضور یک تیم از این استان در مسابقات لیگ فوتبال کشور محقق خواهد شد.

تیم باشگاه زاگرس کردستان که از اواسط سال جاری تاسیس شد و در مسابقات لیگ دسته دو کشور حضور یافت با مشکلات مختلف مالی مواجه است که در صورت اجرایی شدن طرح موافقت وزارت صنایع و معادن و با توجه به رفع مشکلات مالی می توان به حضور مقتدر این تیم در مسابقات آینده لیگ دسته دو کشور امیدوار بود.