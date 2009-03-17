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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

مدیر عامل آتش نشانی:

شب آرامی برای تهران پیش‌بینی می‌کنیم

شب آرامی برای تهران پیش‌بینی می‌کنیم

تاکنون از وقوع حادثه مرتبط با چهارشنبه‌سوری با مرکز عملیات آتش‌نشانی تهران تماسی گرفته نشده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب بالا افزود: از شب گذشته تا این لحظه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه ناشی از آتش بازی یا استفاده از مواد محترقه به آتش نشانی ارایه نشده است.

مهندس محمدرضا حاجی‌بیگی ادامه داد: انتظار می‌رود شب چهارشنبه‌سوری امسال (امشب) شبی آرام و دور از حوادث خطرناک باشد.

مدیر عامل آتش‌نشانی بیان کرد: در هر حال آتش‌نشانی در آرامش کامل بسر می‌برد و نیروهای آتش‌نشانی هم در ایستگاهها و هم به صورت سیار آماده خدمت‌رسانی در صورت وقوع حادثه هستند.

حاجی‌بیگی افزود: من به خانواده‌ها توصیه می‌کنم مراقب فرزندان خود باشند تا حادثه‌ای برای آنان ایجاد نشود.

کد مطلب 850685

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