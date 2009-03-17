مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب بالا افزود: از شب گذشته تا این لحظه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه ناشی از آتش بازی یا استفاده از مواد محترقه به آتش نشانی ارایه نشده است.
مهندس محمدرضا حاجیبیگی ادامه داد: انتظار میرود شب چهارشنبهسوری امسال (امشب) شبی آرام و دور از حوادث خطرناک باشد.
مدیر عامل آتشنشانی بیان کرد: در هر حال آتشنشانی در آرامش کامل بسر میبرد و نیروهای آتشنشانی هم در ایستگاهها و هم به صورت سیار آماده خدمترسانی در صورت وقوع حادثه هستند.
حاجیبیگی افزود: من به خانوادهها توصیه میکنم مراقب فرزندان خود باشند تا حادثهای برای آنان ایجاد نشود.
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