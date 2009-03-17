تساوی صبا ایران و الاهلی امارات در پایان نیمه اول/ دسته گل میداوودی برای کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبای قم و الاهلی امارات در دیدار دوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز مقابل هم صف آرایی کردند که نیمه نخست این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار با قضاوت "نینورو توجو" از ژاپن در ورزشگاه یادگار امام قم (ره) برگزار شد که تنها اتفاق مهم این نیمه برخورد توپ غلامرضا رضایی در دقیقه 45 به تیر دروازه تیم الاهلی بود.

ضمن اینکه پیش از ورود دو تیم به زمین مسابقه، فیروز کریمی وارد زمین شد که همین موضوع شور و هیجان خاصی به تماشاگران حاضر در سکوها بخشید و آنها به شدت سرمربی صبای ایران را تشویق کردند.

پیش از آغاز مسابقه هم میلاد میداوودی با دسته گل به سمت نیمکت ذخیره‌های تیم صبای ایران رفت و پس از دیدار با بازیکنان و کادرفنی این تیم، از فیروز کریمی برای حضور در زمین مسابقه رخصت گرفت.