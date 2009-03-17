شرایط حماس برای آزادی شالیت سخت تر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات با حماس نشان داد که سخت گیری فلسطینی ها در ارتباط با آزادی گلعاد شالیت و خواسته های آنها در مقابل آزادی وی افزایش یافته است.

بیانیه دفتر اولمرت، توضیحی درباره جزئیات بیشتر مذاکرات اخیر انجام شده بین این دفتر و حماس درباره آزادی نظامی در اختیار فلسطینی ها ارائه نداده است.

در آخرین تحولات مربوط به مبادله شالیت، رژیم صهیونیستی با آزادی 450 نفر از اسرای حماس در قبال آزادی شالیت موافقت کرده بود.

گفته می شود برخی از افرادی که در آستانه آزادی قرار دارند مجوز ورود به کرانه باختری را نخواهند داشت و در اصل آنها به مناطق دیگر تبعید می شوند.

این در حالی است که حماس نگرانیهایی را در قبال کابینه جدید رژیم صهیونیستی داشته و معتقد است که کابینه جدید به توافقات انجام شده میان حماس و کابینه فعلی پایبند نخواهد بود.

رژیم صهیونیستی تلاش می کند که موضوع آزادی گلعاد شالیت را با محاصره غزه مرتبط کند. این در حالی است که حماس با این مسئله مخالف است.

شالیت ژوئن سال 2006 توسط مبارزان فلسطینی به اسارت گرفته شد.