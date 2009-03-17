ستاد فرماندهی مرکز هدایت عملیات اورژانس در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران عصر سه شنبه در مراسم افتتاح این ستاد در ساری با بیان اینکه مازندران قطب مدیریت بحران دانشگاه‌های شمال کشور شده است، افزود: استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان در این مجموعه عضو هستند.



وی با اشاره به اینکه این مدیریت برای انجام عملیات در مواقع حوادث غیر مترقبه و یا پدافند غیر عامل فعالیت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و هدایت عملیات اورژانس از مهم‌ترین فعالیت‌های این مدیریت است.



بزرگی با بیان اینکه در طرح امداد زمستانی امسال هشت هزار و 635 مورد ماموریت انجام شده است، اظهار داشت: در دو هزار و 96 مورد تصادف رخ داده 49 نفر فوتی، 81 مورد مسمومیت با گاز CO با 22مورد فوتی از حوادث رخ داده است.



وی با اشاره به اینکه اورژانس متولی اصلی کمک رسانی به مصدومان است، تصریح کرد: دیگر دستگاه‌های امدادی نیز با اورژانس همکاری می‌کنند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی مازندران افزود: برای طرح امداد نوروزی در سال 88 سه پایگاه اورژانس رویان، کله وس و چلندر به امکانات لازم تجهیز و مرکز پیام تنکابن نیز راه اندازی شده است.



بزرگی با بیان اینکه 52 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای با 75 آمبولانس که 23 دستگاه آن مجهز به ICU هستند در طرح نوروزی خدمات ارائه می دهند، خاطرنشان کرد: 350 نیرو در این پایگاه‌ها آماده باش هستند.



وی با اشاره به اینکه پنج کمپ سلامت و شش مرکز پیام با پشتیبانی پزشک و کارشناسان پرستاری هدایت پایگاه‌ها را بر عهده دارند، اظهارداشت: در طرح امداد نوروز 88 خدمات روانی و علمی هم ارائه می‌شود.



بزرگی با بیان اینکه اورژانس مازندران امسال 34 هزار و 129 مورد ماموریت انجام داده، تصریح کرد: هفت هزار و 435 مورد تصادفی بوده که 130مورد منجر به فوت شده و تعداد بیشتر ماموریت‌ها نیز برای بیماری‌های قلبی به تعداد سه هزار و 74 مورد انجام شده که 40 درصد آنها زن و 60 درصد مرد با میانگین سنی 20 تا 24 سال بوده اند.