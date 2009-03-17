پیروزی برابر الاتفاق پل صعود سپاهان است/ از شکست استقلال درس گرفتیم

فرهاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد نه چندان خوب تیم فوتبال سپاهان اصفهان برابر الشباب امارات گفت: خودم هم از عملکرد تیم در آن مسابقه راضی نبودم و تنها در 30 دقیقه پایانی آن دیدار بازیکنانم توانستند بازی واقعی خود را به نمایش بگذارند.

وی در مورد عملکرد نامطلوب بازیکنان هجومی این تیم در بازی های گذشته افزود: مصدومیت کریمی در این بخش به ما ضربه زد، ضمن اینکه خطیبی هم اگر چه در این بازی ها گل نزده است اما در حفظ توپ، دوندگی، فضاسازی و موقعیت گل ایجاد کردن عملکرد خوبی داشت. البته با این وجود تلاش ما این است که با برگزاری تمرینات اختصاصی، این مشکلات را برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه محرم نویدکیا در بازی گذشته ایثار کرد که برای تیم به میدان رفت، اظهار داشت: قطعا اگر وضعیت نویدکیا بهتر شود، از وی بصورت کامل در مسابقات استفاده خواهیم کرد زیرا وی با حضور در میدان ضمن مدیریت در روند حرکتی تیم، از نظر روحی - روانی هم روی تیم تاثیر مثبت می گذارد.

وی در مورد دیدار این تیم برابر الاتفاق عربستان تصریح کرد: ما فیلم دو دیدار این تیم را تماشا کرده ایم و برنامه های تاکتیکی خاصی را برای استفاده از نقاط ضعف آنها داریم که این برنامه ها در زمین مسابقه اجرا خواهد شد. البته آنها خیلی خوب در زمین جمع می شوند و همچنین باید مواظب حرکات تاکتیکی مهاجمان خارجی این تیم هم باشیم.

کاظمی اضافه کرد: برای پیروزی در این دیدار به میدان می رویم زیرا 3 امتیاز این مسابقه پل صعودمان به صدر جدول و افزایش دهنده شانس حضورمان در مرحله بعدی این مسابقات خواهد بود. بر این اساس با دو مهاجم به میدان می رویم چون که بهترین دفاع حمله است. همچنین از تجربه تلخ استقلال برابر الاتحاد درس گرفته ایم و اجازه بازیسازی و حمله را به حریف نمی دهیم.

وی در مورد غیبت بازیکنان ملی پوشش در تمرینات اخیر تیم تاکید کرد: ما عملا در این دیدار نمی توانیم بحث تاکتیکی برای آنها داشته باشیم، زیرا دو روز در سفر بوده اند، دو روز را باید ریکاوری کنند و دو روز هم در تیم ملی بوده اند و باید در این دیدار بر اساس داشته های خود به میدان بیایند که امیدوارم این موضوع مشکلی را برایمان ایجاد نکند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: در بازی گذشته کمک داور دوم با پرچم های اشتباه خود چند موقعیت گل را از ما گرفت و امیدوارم در این دیدار با چنین مشکلاتی مواجه نشویم.

کاظمی در پایان در مورد مشکل ممنوع الخروج بودنش گفت: مشکلات مالیاتی داشتم که با مساعدت مسئولان سپاهان و پیگیری های خودم این مشکل برطرف شد.