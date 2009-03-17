تاکید مالکی بر لزوم تغییر رویکرد اعراب/ اعتراف موسی به بهبود اوضاع عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب امروز در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد.



عمرو موسی به موفقیتهای دولت منتخب عراق به رهبری نوری المالکی در برقراری امنیت و ثبات و توسعه سیاسی اعتراف کرد و گفت : اوضاع مثبت عراق در سال 2009 به طور اساسی با اوضاع این کشور در سال 2005 و زمان سفر وی به بغداد فرق کرده است.



موسی در جریان سفر سال 2005 خود به عراق، اوضاع این کشور را در آن زمان بسیار خطرناک توصیف کرده بود.



به گفته یک منبع نزدیک به دفتر نخست وزیری عراق، دبیرکل اتحادیه عرب بر تمایل کشورهای عربی و آمادگی آنها برای حمایت از عراق و روند آشتی ملی که یکی از دلایل ثبات فعلی این کشور است، تاکید کرد.



مالکی هم بر اهمیت ارتباط جهان عرب با عراق که خطرات طایفه گری را پشت سرگذاشته و با قدرت به سوی بازسازی در حال حرکت است، تاکید کرد.



نخست وزیرعراق با اشاره به تمایل کشورش برای توسعه روابط با کشورهای عربی از شرکتهای این کشورها خواست از فرصتهای سرمایه گذاری در عراق استفاده کنند.



مالکی خاطر نشان کرد : توانمندیهای امنیتی عراق قادر به پر کردن خلاء ناشی از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از کشور است و نیروهای ما توانستند قانون را اجرا و شهرها را از وجود القاعده و شبه نظامیان و باندها پاکسازی کنند و تجارب فراوانی به دست آورند.



وی گفت : عراق به ازسرگیری روابط دیپلماتیک تمام کشورهای عربی و مشارکت شرکتهای آنها در روند سازندگی و بازسازی و حمایت جهان عرب از عراق در مجامع بین المللی برای رهایی از قطعنامه های بین المللی به ویژه در ارتباط با بحث غرامتها چشم دوخته است.



مالکی تاکید کرد: آینده عراق، روشن و شکوفا خواهد بود و من از پیشرفت و ثبات عراق و همبستگی مردم و کنار زدن طایفه گری خرسند هستم و به ایفای نقش بزرگ عراق در صحنه عربی چشم دوخته ام.



دبیرکل اتحادیه عرب شامگاه دوشنبه 26 اسفند برای دیدار با مقامهای عراق وارد بغداد شد و با برهم صالح معاون نخست وزیر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه، عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع، جولاد بولانی وزیر کشور و برخی دیگر از مقامهای عراقی دیدار و گفتگو کرد.