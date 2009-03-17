طرح امداد نوروزی هلال احمر استان فارس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی مصلی نژاد بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: از مجموع پایگاه های هلال احمر 9 پایگاه به صورت ثابت و 13پست به صورت سیار در جاده های استان تا 15فروردین ماه سال آینده آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی با اشاره به افزایش حجم سفرهای نوروزی به استان و احتمال بروز حوادث جاده ای، عنوان کرد: این جمعیت در صدد است در قالب طرح ملی امداد و نجات نوروز 88 با برنامه ریزی همه جانبه و بهره گیری از نیروهای مجرب در صورت بروز حوادث احتمالی سریعترین و مطلوب ترین خدمات را در جهت کاهش تلفات و صدمات ناشی از حوادث به مسافران ارائه کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس ادامه داد: در هر پایگاه ثابت و پست سیار جمعیت هلال احمر علاوه بر امدادگر، نجات گر و راننده نیز حضور دارد که آماده ارائه خدمات به مسافران و مهمانان نوروزی هستند.

مصلی نژاد خاطرنشان کرد: ارائه خدمات امدادی و اضطراری به در راه ماندگان، خدمات درمانی سرپایی اضطراری برابر ضوابط و مقررات، آمادگی برای پاسخگویی به سایر سوانح، پذیرش مجروحین و مصدومین، برخورد مناسب و ارائه خدمات و حمایت روانی از مسافران و... از جمله خدمات پیش بینی شده در این جمعیت به شمار می رود.