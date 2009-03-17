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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

با برپایی 22پست امداد جاده ای؛

طرح امداد نوروزی هلال احمر استان فارس آغاز به کار کرد

طرح امداد نوروزی هلال احمر استان فارس آغاز به کار کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس از آغاز اجرای طرح امداد نوروزی این جمعیت با برپایی 22پست امدادی در سطح جاده های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی مصلی نژاد بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: از مجموع پایگاه های هلال احمر 9 پایگاه به صورت ثابت و 13پست به صورت سیار در جاده های استان تا 15فروردین ماه سال آینده آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

وی با اشاره به افزایش حجم سفرهای نوروزی به استان و احتمال بروز حوادث جاده ای، عنوان کرد: این جمعیت در صدد است در قالب طرح ملی امداد و نجات نوروز 88 با برنامه ریزی همه جانبه و بهره گیری از نیروهای مجرب در صورت بروز حوادث احتمالی سریعترین و مطلوب ترین خدمات را در جهت کاهش تلفات و صدمات ناشی از حوادث به مسافران ارائه کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس ادامه داد: در هر پایگاه ثابت و پست سیار جمعیت هلال احمر علاوه بر امدادگر، نجات گر و راننده نیز حضور دارد که آماده ارائه خدمات به مسافران و مهمانان نوروزی هستند.

مصلی نژاد خاطرنشان کرد: ارائه خدمات امدادی و اضطراری به در راه ماندگان، خدمات درمانی سرپایی اضطراری برابر ضوابط و مقررات، آمادگی برای پاسخگویی به سایر سوانح، پذیرش مجروحین و مصدومین، برخورد مناسب و ارائه خدمات و حمایت روانی از مسافران و... از جمله خدمات پیش بینی شده در این جمعیت به شمار می رود.

کد مطلب 850700

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